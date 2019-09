Střelec z Texasu nesplnil podmínky prověrky ke koupi zbraně, sehnal si ji ale soukromě, tvrdí vyšetřovatelé

Šestatřicetiletý muž, který minulý víkend na západě amerického státu Texas zabil sedm lidí a dalších 22 zranil, si opatřil střelnou zbraň mimo státem licencovaného prodejce, aby se vyhnul kontrolní proceduře. Napsala to v úterý agentura AP s odvoláním na vyšetřovatele. Šéf republikánů v Senátu Mitch McConnell také uvedl, že vedení horní komory vyčkává na stanovisko Bílého domu, aby se rozhodlo o úpravě zákonů regulujících prodej zbraní v USA. New York 7:01 4. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf republikánské většiny v Senátu USA Mitch McConnell | Foto: Leah Millis | Zdroj: Reuters

Seth Aaron Ator začal minulou sobotu mezi texaskými městy Midland a Odessa střílet ze svého auta na dopravní policisty, kteří ho zastavili kvůli přestupku. Po incidentu s policisty zasáhl dalšího člověka a při průjezdu městem Odessa dál střílel po náhodných motoristech i kolemjdoucích.

Po nějaké době Ator opustil svoje vozidlo a zmocnil se poštovní dodávky, přičemž smrtelně zranil devětadvacetiletou poštovní doručovatelku. Policisté ho nakonec po dramatické honičce zabili na parkovišti před místním kinem.

Střelec se podle vyšetřovatelů pokoušel koupit útočnou pušku v prodejně, která má na prodej střelných zbraní federální licenci.

Bezpečnostní prověrkou ale neprošel, a proto si opatřil zbraň z jiných, soukromých zdrojů. Sousedi Atora podle AP označili za agresivního násilníka, který neváhá kdykoli vystřelit. Všichni se ho prý báli.

‚Čekáme na Trumpa‘

Série masakrů s desítkami obětí posílila ve Spojených státech argumenty aktivistů a politiků volajících po rozsáhlejších kontrolách osob, které zbraně nakupují. Zastánci druhého ústavního dodatku, který právo na držení zbraní garantuje, naopak poukazují na historické tradice a tvrdí, že vražedné incidenty jsou důsledkem řádění psychicky vyšinutých jedinců, nikoli samotného držení zbraní.

Podobný názor má i prezident Donald Trump, který se zejména po nedávném vraždění v Texasu a Ohiu pro posílení kontrol váhavě vyslovil. McConnell potvrdil, že Trumpův konečný názor zastupitelé neznají. Bílý dům se podle šéfa Senátu „zamýšlí nad tím, co je připraven podpořit, pokud vůbec něco“. Pokud se prezident pro zesílení kontrol při prodeji zbraní rozhodne, „schválíme to a stane se to zákonem“.

Dva zákony o zpřísnění režimu držení střelných zbraní letos schválila Sněmovna reprezentantů, ale Senát o nich dosud nejednal. McConnell se v rozhovoru s novináři zavázal, že pokud bude Bílý dům se zpřísněním souhlasit, návrh zákona v Senátu k hlasování předloží. Prezidentovo rozhodnutí se prý očekává příští týden, kdy se členové Kongresu vrátí z parlamentních prázdnin.