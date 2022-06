Činy policie nelze nijak ospravedlnit. Neodpustím jim nikdy, kritizoval učitel postřelený v texaské škole

Učitel, který byl postřelen na základní škole v texaském Uvalde, kde osmnáctiletý útočník 24. května zavraždil 19 školáků a dvě učitelky, v rozhovoru s televizí ABC News označil postup policie za zbabělý. Střelba v Uvalde byla počtem obětí třetí nejhorší v USA za posledních 20 let a obnovila v zemi debatu o zpřísnění prodeje zbraní. Uvalde 11:50 8. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kříže se jmény zavražděných dětí a učitelek před školou v texaském městě Uvalde | Zdroj: Reuters

Ve třídě Arnulfa Reyese bylo ten den zavražděno všech 11 studentů. Útočník ve dvou učebnách střílel více než hodinu, policie ale zůstávala na chodbě. „Měli neprůstřelné vesty, já neměl nic,“ řekl pedagog.

Reyes, který pracoval jako učitel 17 let, vyučoval čtvrtou třídu. V rozhovoru s ABC News popsal, že 24. květen měl být hezký den v závěru školního roku, kdy děti dostávají různá ocenění.

Když střelba začala, koukali jeho studenti na film. Učitele se pak začali ptát, co se děje. Řekl dětem, že neví, ale požádal je, aby se schovaly pod školní lavice a „předstíraly, že spí“.

Útočník ale pak přišel do učebny a začal střílet. Reyes byl postřelen a začal se řídit pokynem, který krátce před tím dal svým studentům. Když ležel v blízkosti lavice, slyšel, že do školy několik minut po zahájení střelby přispěchala policie. Trvalo to však ještě další hodinu, než policisté vtrhli do třídy a útočníka zabili.

‚Nikdy jim neodpustím‘

„Stále dokola jsem se modlil, abych neslyšel své studenty mluvit,“ řekl Reyes v rozhovoru. Sám přitom očekával, že zemře.

„Jeden ze studentů z té druhé třídy zakřičel ‚Strážníku, tady jsme! Jsme tady‘. Tou dobou už ale odešli. Potom (vrah) vstal zpoza mého stolu, šel tam a začal znovu střílet,“ dodal učitel.

Po rozporuplných prvních informacích policie nyní tvrdí, že vrah byl ve třídě zabarikádovaný 77 minut, než zásahová jednotka vyrazila dveře a střelce zabila. Uvaldská policie za takové zpoždění čelí ostré kritice.

„Jejich činy nelze nijak ospravedlnit. Nikdy jim neodpustím,“ řekl Reyes o policii, kterou viní z toho, že ponechala jeho studenty vrahovi napospas.

Děti v době útoku opakovaně volaly na tísňovou linku a hlásily několik obětí střelby. Vystrašení rodiče se snažili dostat do školy, v čemž jim policie fyzicky zabránila.

Vyšetřovatelé tvrdí, že zprávy od dětí nebyly předávány policistům na místě, kteří čekali na posily. Podle činitelů se policisté mylně domnívali, že měli víc času poté, co se střelec zabarikádoval v učebně.