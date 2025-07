Texaské záplavy mají na svědomí už 82 obětí. Za podcenění mohou podle demokratů Trumpovy škrty

Vypadá to, že se zatím situace bohužel neuklidňuje. Podle amerických meteorologů by totiž mohlo v dalších dvou dnech dál intenzivně pršet a to dál zhoršovat situaci. To včera uvedl guvernér státu Texas Gregg Abbott, podle kterého dál výstraha platí pro oblasti v centrální části amerického státu.

„V následujících 24 až 48 hodinách hrozí další nebezpečí v těchto regionech. Pokud se tam nacházíte, musíte si uvědomit, že jste v oblasti s půdou, která je již nasycena vodou. Když napadne vice vody, může tedy hrozit k dalším bleskovým záplavám,“ uvedl včera guvernér státu Texas Gregg Abbott, podle kterého dál výstraha platí pro oblasti v centrální části amerického státu.

Dodal, že většinu obětí po bleskových povodních hlásí v centrálním okresu Kerr. Dosud je tedy potvrzených 82 mrtvých, z toho 28 dětí z letního tábora Camp Mystic. Záchranáři z toho tábora v současnosti pohřešují ještě deset dívek a jejich vychovatele.

Celkově pátrají po zhruba čtyřech desítkách lidí. Přesný počet ale není známý kvůli tomu, že od pátku s sebou rozvodněná řeka Guadalupe brala i lidi, kteří tam přijížděli minulý týden v karavanech kempovat. Celá oblast byla populární pro turisty, kteří tam vyráželi trávit volné dny u příležitosti oslav Dne nezávislosti.

Záchranáři dosud pomohli nejméně 850 lidem, původní varování se týkalo evakuace zhruba třiceti tisíc lidí. S pátráním po pohřešovaných už pomáhají taky vrtulníky a letadla americké pobřežní stráže. Peníze na pomoc totiž uvolnil prezident Donald Trump z federálního rozpočtu tím, že pro část Texasu vyhlásil stav katastrofy.

Sám Trump uvedl, že by mohl postižené oblasti na konci týdne navštívit. Největším problémem bylo to, že řeka Guadalupe rapidně stoupla v pátek za necelou hodinu o zhruba osm metrů. A údajně nedostatečně rychlá pomoc teď rozvířila velké politické spory.

Varování a sirény

Regionální a státní představitelé totiž, stejně jako šéf záchranářů, zpochybňují, že v pátek nedostal varování před stoupáním dostatečný počet lidí a velkému počtu obětí se dalo předejít.

Národní meteorologickou službu taky viní z toho, že déšť podcenila. Agentura to ale odmítá a tvrdí, že výstraha přišla včas. Podle stanice CNN ale nejvíc zasažený okres Kerr County neměl dokončený systém varovných sirén, jejichž modernizaci stát odkládal.

Opoziční demokraté zmiňují, že všechny zmatky způsobily Trumpovy poslední škrty ve vládních agenturách, konkrétně v Národní meteorologické službě a Národním centru pro klimatická data. Tedy ty, za nimiž stojí DOGE – Úřad pro efektivitu vlády – který donedávna vedl miliardář Elon Musk.

Zástupci dvou texaských meteorologických stanic upřesnili, že netrpí nedostatkem zaměstnanců, ale přesnost předpovědí závisí na tom, že kvůli úsporám ve státní správě jim chybí klíčoví odborníci.

Na dotaz ohledně podfinancování meteorologické agentury ale Trump stroze odpověděl, že se jí škrty tak výrazně nedotkly. Zároveň dodal, že podle něj za to může laxnost předchozích vlád a to, že katastrofu podobných rozměrů nejde rychle předpovídat.