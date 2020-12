Pravomoci krále i demise premiéra. Thajsko očekává na den monarchie další velkou demonstraci

Thajsko slaví den monarchie. A slaví ho velkou demonstrací v centru metropole. Hlavně mladí lidé znovu požadují největší změny ústavy za posledních 90 let a jejich nespokojenost míří i na samotného krále Rámu X. Toho přitom chrání velmi přísné zákony a kritikům královského majestátu hrozí až patnáct let vězení. Bangkok 9:38 10. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Thajsko slaví den monarchie. A slaví ho velkou demonstrací v centru metropole (ilustrační foto) | Foto: Athit Perawongmetha | Zdroj: Reuters

Kromě dne monarchie si lidé v Thajsku ve čtvrtek připomínají také Den lidských práv, takže samozřejmě není náhoda, že svolala Jednotná unie Thammasat další protest.

Demonstrace je úředně povolená, policie je podle zpravodaje Českého rozhlasu v Asii, který je přímo v Bangkoku, připravená.

Demonstrace je úředně povolená, policie je podle zpravodaje Českého rozhlasu v Asii, který je přímo v Bangkoku, připravená. Nicméně neočekává se tak radikální průběh, jako třeba na konci září, kdy davy lidí policie rozháněla vodními děly a obušky.

Čeká se ale, že se na akci objeví některé známé tváře studentských vůdců. Policie zatím obvinila celkem 17 lidí z porušení známého paragrafu číslo 112, který urážku královského majestátu může potrestat až 15 lety vězení.

Protesty mimo jiné směřují na pravomoci krále. Už na podzim radikální křídlo demonstrantů z nejprestižnější thajské univerzity Thammasat sestavilo desetibodový manifest, ve kterém se jasně říká, co chtějí na současných pravomocích krále změnit.

Kromě příliš těsného sepjetí krále s armádou a s jejími speciálními složkami by se Ráma X. měl podle nich zdržet politických vyjádření nebo politické podpory jakékoliv strany nebo hnutí. Lidé také volají po revizi takzvaného královského fondu, kam vládnoucí dynastie Rámů už po celá desetiletí ukládá své bohatství. Momentálně je tam podle zahraničních médií majetek v hodnotě bezmála 800 miliard korun.

A důkazem velkorysosti a moderního královského dvora 21. století by podle demonstrantů mělo být i to, že král nějakým vlastním výnosem nebo nařízením zruší právě paragraf 112, který trestá sebemenší náznak kritiky jakéhokoliv člena královské rodiny velmi přísnými tresty. Demonstranti chtějí třeba změnit i to, jak je královská rodina pojímána v současných osnovách thajských škol.

Kritika premiéra

Protesty budou směřovat také na osobu premiéra. To už je záležitost stará několik let. U premiéra Prajutcha Čan-Oči je to ale trochu jiná situace. Na něj se kritika valí dlouhodobě výhradně kvůli politice, kvůli prorůstání politiky, byznysu a armády. Opozice mu vyčítá rychlé tendenční změny ve volebním zákoně třeba před loňskými parlamentními volbami. Díky těmto změnám je nakonec vyhrál.

Nebo třeba zastrašování opozičních lídrů, ovlivňování soudů a podobně. V případě krále jde demonstrantům spíše o vyvolání celonárodní debaty, kdežto směrem k premiérovi volají po okamžité demisi a vypsání nových voleb.

Protesty v Bangkoku trvají už od června a nijak neslábnou. V čele davů stojí studenti nebo absolventi velmi prestižních univerzit. Prim hraje celoasijsky známá univerzita jménem Thammasat. Mediálně nejznámější tváří je mladý muž Parit Chivarak, jeho přátelé ho nazývají tučňák, a ten otevřeně volá po pádu vlády, po nových volbách, dokonce po změnách thajské ústavy, které by osekaly královy pravomoci a tak dále.

Zatím ve srovnání s minulými roky protesty trvají mnohem déle, policie je ale potlačuje mnohem jemněji, opatrněji a dokonce nejvyšší generálové slíbili, že tentokrát armáda nebude tu patovou situaci řešit tradičně, tedy vojenským převratem.