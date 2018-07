Musí to být velice stresující, dopad na jejich psychiku bude značný, říká o thajských chlapcích speleolog

Thajskou jeskyni Tham Luang opustili první zachránění chlapci z fotbalového týmu. Dvanáct mladých fotbalistů a jejich trenéra uvěznila uvnitř před dvěma týdny voda z přívalových dešťů. Od té doby se na jejich záchraně podílí stovky místních i zahraničních záchranářů. Ve vysílání Radiožurnálu o tom mluvil Petr Polák - člen záchranné služby České speleologické společnosti. Bangkok/Thajsko 17:03 8. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Potápěči v jeskyni. S pátráním pomáhalo několik cizinců, kromě jiného z Británie či USA | Foto: Soe Zeya Tun | Zdroj: Reuters

Co říkáte tempu, jakým se thajští chlapci dostávají z jeskyně, když se první z nich dostali ven asi po devíti hodinách?

Myslím, že vzhledem k charakteru těch prostor, které tam jsou, je to čas velice dobrý, protože čtyři kilometry v jeskyni může člověk projít za dvě hodiny, ale někdy to také může trvat celý den. Vzhledem k těm úžinám a k potápění v sifonech, které musí na své cestě překonávat, si myslím, že to je velice dobré tempo.

Co je podle vás nejdůležitější pro to, aby záchrana všech dětí z thajské jeskyně dopadla dobře?

Nejdůležitější je především dobrá koordinace všech záchranných složek, to znamená dostatečné množství materiálu i záchranářů, kteří se na této akci podílí, a vzájemná komunikace.

Jak se tak dlouhý pobyt v jeskyni může na chlapcích podepsat?

Myslím, že to bude pro všechny ty juniory zásadní věc, možná i pro jejich trenéra. Sami si představte, že byste měli v jeskyni takhle přečkat 14 dní, aniž byste byli zkušení speleologové s nějakou praxí. Natož pak zvládnout ten samotný transport, tedy výstup s pomocí potápěčů, i když jste se sami nikdy nepotápěli. V takových prostorách, které mají šedesát centimetrů na výšku, metr na šířku a jsou zcela zatopené vodou s prakticky nulovou viditelností bez jakýchkoliv zkušeností s potápěčskou technikou. To musí být velice stresující. Já sám jsem se relativně nedávno stal jeskynním potápěčem a můžu říct, že to bylo i pro mě psychicky velice obtížné. Myslím, že ten dopad bude značný.