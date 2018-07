Chtěl jim pomoci, sám zahynul. Při záchranné operaci v Thajsku zemřel bývalý člen námořnictva

Při záchranných akcích v zatopené thajské jeskyni v pátek zemřel bývalý člen tamního námořnictva. Muž ztratil podle thajských úřadů pod vodou vědomí a zdravotníkům se ho už nepodařilo zachránit. Informovala o tom agentura AP. Potápěč se na záchranné misi podílel jako dobrovolník. V jeskyni je už 13 dní uvězněno 12 fotbalistů a jejich trenér. Bangkok 8:02 6. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kluci nalezeni v jeskyni na videu thajského námořnictví | Foto: Thai Navy Seal | Zdroj: Reuters

Muž, který v pátek během noční akce zemřel, přepravil podle námořnictva do jeskyně kanistry s kyslíkem. Na zpáteční cestě pak potápěč ztratil vědomí. Potápěči skupině dopravují nutné zásoby, mimo jiné posilující vitaminovou výživu.

Boj s časem i počasím: k thajské jeskyni se blíží další deště. Hrozí, že zaplaví úkryt 12 malých fotbalistů Číst článek

Záchranáři se skupinou, která se nachází asi čtyři kilometry od vchodu do zatopeného komplexu, snaží vyprostit už od pondělka.

Za poslední dny se jim podařilo odčerpat 40 procent vody, a zpřístupnit tak úsek o délce 1,5 kilometru z nesnadné cesty, jíž se mladí fotbalisté mohou dostat ven.

O víkendu se ale očekávají prudké monzunové deště na celém severu země, které podle meteorologů potrvají až do příštího čtvrtka. Záchranáři tak zvažují i další možnosti, jak chlapce vyprostit.

Většina z chlapců neumí plavat, učí se ale používat potápěčské náčiní, aby mohli případně jeskyní proplavat. Odborníci se shodují, že pokud by se chlapci museli cestou ven potápět, byť s asistencí, bylo by to velmi riskantní.

‚Jako moji bratři‘

Záchranné týmy pracují v extrémně obtížných podmínkách, podotýká BBC. Práce jim stěžují vysoké teploty i bahno v jeskyni, přesto ale nepolevují – všichni jsou si totiž vědomi toho, že jakmile přijdou monsunové deště, záchranné práce budou mnohem obtížnější.

Na místě pomáhají stovky lidí, včetně dobrovolníků, kteří přítomným na místě rozdávají lahve s vodou a nanuky. Jeden z nich BBC řekl, že chlapce sice nezná, ale rozhodl se pomoct, protože „je bere jako své bratry“.

Chlapci ve věku od 11 do 16 let a jejich trenér uvízli v jeskyni 23. června. Podle BBC se dovnitř zřejmě dostali v době sucha, náhlý silný déšť východ ale zablokoval. Skupinu objevili záchranáři v pondělí v noci.