Nebezpečná cesta k záchraně thajských chlapců z jeskyně vede extrémně úzkými chodbami a trvá šest hodin

Záchranáři, kteří v neděli začali evakuovat třináctičlennou skupinu z jeskyně na severu Thajska, musejí každého jednotlivě provést stísněnými a zatopenými chodbami. Některé jsou přitom široké necelý metr a na výšku nemají více než 60 centimetrů. Situaci v podzemí, kudy budou muset chlapci a jejich fotbalový trenér projít, popsal list The New York Times. Bangkok 13:11 8. července 2018

Chlapci s trenérem vešli do jeskyně po tréninku 23. června, když je zastihla stoupající hladina vody. Pátrací týmy je našly 2. července. Počáteční radost z toho, že celá skupina je naživu, ztlumila starost, jak všechny dostat ven. V Thajsku je mezi červencem a listopadem období dešťů, po vydatném dešti může voda v jeskyni stoupnout a prostor zaplavit.

Záchranářský tým si udělal základnu ve třetí komoře jeskynního komplexu, která je od hlavního vchodu vzdálená asi 500 metrů. O dalších 300 metrů dál se vstupní prostor dramaticky zužuje.

Fotbalisté a jejich trenér se před stoupající vodou uchýlili na místo nazývané podle známé thajské pláže Pattája, k němuž vede ale jeden z nejužších průchodů v celém komplexu. Kousek za touto oblastí, vzdálenou zhruba 2,4 kilometru od hlavního vchodu, našli skupinu záchranáři.

Jeskynní komplex se nachází pod horským masivem, který vylučuje možnost dostat se ke skupině s pomocí vrtů. Dopravit na místo nezbytné vybavení by bylo obtížné a časově náročné.

Chlapci jsou ve věku mezi 11 a 16 lety, jejich trenérovi je 25. V minulých dnech začali se základním výcvikem, aby se ze zaplavených prostor dokázali s pomocí dostat ven. Někteří z chlapců ani neumějí plavat a nikdo z nich se dosud nepotápěl s přístrojem.

Vzhledem k tomu, že část vody se záchranářům podařilo z jeskyně odčerpat a protože hrozí nové deště, začala evakuace už v neděli. První z chlapců by mohl být venku kolem 16:00 SELČ, ale počítá se s tím, že celá operace může trvat zhruba dva tři dny.

Záchranáři potřebují pět hodin na to, aby se od vchodu do jeskyně dostali ke skupině, a šest hodin na cestu zpět. Počítá se také s hodinovým odpočinkem. Chlapci a trenér budou rozděleni do čtyř skupin, první skupina bude čítat čtyři osoby a všechny zbylé pak tři.

Pro představu, s čím se potýká právě probíhající záchranná akce v Thajsku. pic.twitter.com/eGyTvD1e9z — Stanislav Mihulka (@MihulkaS) 8. července 2018

Chlapci budou vyváděni únikovou cestou podél předem nataženého lana. V těch nejužších úsecích bude nutné kyslíkové lahve sundat a potápěči je budou pomalu posouvat vpřed. Znamená to, že nikdo z chlapců nebude ani na chvíli osamocen.

Nejtěžší pro chlapce bude první úsek cesty, který vede do třetí komory, tedy do základny záchranářů. Právě tam budou mít i přestávku. Zbytek cesty pak budou moci jít, i když bahnitým a někde i zatopeným prostorem.

Podle provinčního guvernéra Narongsaka Osottanakóna opadla hladina vody o 30 procent a je na nejnižší úrovni od chvíle, kdy byla skupina objevena.

Kdo je v 18členném záchranném týmu, není zcela jasné. Podle britského listu The Guardian je klíčovým členem australský lékař a zároveň potápěč Richard Harris, který pracuje jako anesteziolog v Adelaide. Jeho přítomnost si vyžádali britští potápěči, kteří chlapce našli.

V pondělí má k jeskyni přijet premiér Prajutch Čan-Oča, aby dohlédl na záchrannou operaci a sešel se s příbuznými chlapců.