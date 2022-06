Thajsko povoluje pěstování konopí pro vlastní potřebu, jde o první zemi v Asii

První zemí v Asii, která povoluje pěstování konopí pro vlastní potřebu, je od čtvrtka Thajsko. To je přitom považováno za stát, který tvrdě uplatňuje jedny z nejpřísnějších protidrogových zákonů na světě. Soudy tam běžně udělují tresty smrti jak obchodníkům s drogami, tak uživatelům. Bangkok 8:26 9. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Thajsko povolilo pěstování konopí, ale ne pro rekreační účely (ilustrační foto) | Foto: Martin Svozílek

Thajsko povoluje domácí pěstování konopí. Maximální hranice obsahu THC, což je hlavní psychoaktivní látka, je 0,2 procenta. Cokoli nad ní zůstává nelegální a přísně se trestá.

Domácí pěstitel není omezen výškou rostliny, může vypěstovat až šest rostlin konopí, musí se ale elektronicky zaevidovat, svůj úmysl zdůvodnit a počítat s tím, že se u jeho dveří může kdykoli objevit policie.

Rostlina s léčebnými i omamnými účinky může být v Thajsku nově také součástí jídelního lístku v restauracích. Prodej nebo konopné party zůstávají nelegální.

Důvodem, proč thajské království přistoupilo k tomuto kroku, jsou chybějící zisky z cestovního ruchu. Turistů je v sedmdesátimilionové zemi stále velmi málo. Stát proto hledá jiné rychlé příjmy. A rád by se podílel na legálním byznysu s konopím. Ať už pro soukromé, nebo medicínské účely.

Od pátku chce vláda začít s distribucí milionu semínek konopí místnímu obyvatelstvu. Bangkok také zvažuje propuštění asi 4000 lidí vězněných za přestupky spojené s konzumací marihuany, píše BBC.

Varování pro turisty

Thajsko zároveň varuje turisty, aby se od konopí drželi co možná nejdál. Nejhorším prohřeškem je podílet se na prodeji či jakékoli distribuci. Cizinci také nemohou vědět, zda konzumují něco, co se vejde do hranice 0,2 procenta THC.

Thajská média varují, že zpočátku nelze počítat se shovívavostí policie a soudů. Za kouření marihuany na veřejnosti, považované za obtěžování, hrozí až tři měsíce ve vězení a pokuta v přepočtu 18 tisíc korun, píše agentura AP.

Další tresty se v případě marihuanových prohřešků pohybují v Thajsku kolem dvou let velmi tvrdého vězení a pokuty jsou v přepočtu minimálně 100 tisíc korun.