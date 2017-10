Thajsko se loučí s bývalým králem. Na kremaci do Bangkoku míří stovky tisíc lidí z celé země

V Thajsku ve čtvrtek spálí tělo bývalého krále Pchúmipchona Adundéta neboli Rámy IX. Thajský panovník zemřel loni v říjnu ve věku 88 let. Od té doby byl v zemi státní smutek. Na slavnostní obřad do historické části Bangkoku přijedou stovky tisíc lidí. Bangkok 6:41 26. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ceremoniál zahájil následník trůnu Maha Vadžiralongkorn, který se účastnil obřadů za zesnulého krále. | Foto: Jorge Silva | Zdroj: Reuters

Ceremoniál zahájil následník trůnu Maha Vadžiralongkorn, který se účastnil obřadů za zesnulého krále. Na obřadu bylo přes sto buddhistických mnichů, kteří se modlili ve starověkém jazyce páli.

Ve věku 88 let zemřel thajský král Pchúmipchon Adundét, nejdéle vládnoucí monarcha na světě Číst článek

Tělo někdejšího panovníka ve čtvrtek spálí v samotném centru Bangkoku, a to konkrétně na ostrově Rattanakosin. Pohřební hranici zapálí následník trůnu. Kolem historického centra se už před několika dny začaly tvořit dlouhé fronty lidí v černých šatech.

Někteří si sebou přinášejí obrázek někdejšího thajského vládce. „Chceme být co nejblíž, a to i přes to, že je tady hodně lidí a nemůžeme se dostat dovnitř, abychom viděli slavnostní ceremoniál,“ popisovala jedna z návštěvnic. Samotného pohřbu se v Bangkoku zúčastní asi 250 tisíc lidí z celé země.

Fotogalerie (7)







Doprava v historickém centru města je omezená. „V oblasti historického centra je lokalita, která je velmi oblíbená u turistů. Teď tam nejezdí naprosto žádná doprava kromě policistů a zásobovacích aut. Samozřejmě to má taky vliv i na dopravu z Bangkoku,“ říká český průvodce v Thajsku Jan Styblík, který taky vysvětluje, jak významný je královský pohřeb pro Thajce.

„Je to největší událost pro Thajsko asi za poslední století. Je třeba si uvědomit, že naprostá většina Thajců zažila jen tohoto krále, zatímco třeba 30 ministerských předsedů,“ uvedl. Slavnosti spojené s pohřbem Rámy IX. potvrvají v Thajsku ještě několik dní.