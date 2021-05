Vakcína za devadesát tisíc korun. Lidé z Thajska kvůli očkování proti covidu létají do USA

Asie v porovnání s Evropou a Spojenými státy výrazně zaostává v rychlosti očkování proti koronaviru. Stále více lidí proto odtamtud míří do Spojených států, v rámci takzvané vakcinační turistiky. Zpátky domů se potom vracejí už naočkovaní a to jim výrazně zjednodušuje podnikání i osobní život. Vakcinační zájezdy ale rozhodně nejsou levnou záležitostí. Bangkok 13:03 31. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Asie v porovnání s Evropou a Spojenými státy výrazně zaostává v rychlosti očkování proti koronaviru. Stále více lidí proto odtamtud míří do Spojených států, v rámci takzvané vakcinační turistiky. Patří mezi ně i Thajci | Foto: Soe Zeya Tun | Zdroj: Reuters

„Letím si do USA pro Pfizera. Nevěřím čínským vakcínám, které bych dostal doma v Thajsku. Ale je to v zásadě špatně. Platím daně a za to čekám, že vláda zareaguje včas. A podívejte se, co se ve skutečnosti stalo. Vakcín je málo a Thajci musejí utrácet spoustu peněz, aby pro ně jezdili do zahraničí,“ vzkazuje přes sociální sítě své rodině pan Jakkkrit Yompayorm.

Tenhle mladý Thajec míří do Virginie a k tomu cestovku nepotřebuje. Vízum i termín v americkém očkovacím centru si zařídil sám.

„Nejsme v zásadě proti tomu, aby naši občané praktikovali vakcínovou turistiku. Jen je nabádáme, aby si před odletem dobře zjistili podmínky, za jakých mohou do jednotlivých států vstoupit,“ říká Tanee Sangrat z thajského ministerstva zahraničí.

Většina Thajců, kteří se ale rozhodnou zaletět si pro očkování do Spojených států, k tomu využije cestovní kancelář. Cena za desetidenní cestu po západním pobřeží Kalifornie, se zajížďkou do Las Vegas, začíná v přepočtu na ceně padesát tisíc korun.

Letenka a vízum nejsou v ceně

Cena zahrnuje jednu dávky vakcíny Johnson & Johnson, dále hotel, dopravu, vstup do národních parků, ale za letenku a americké vízum si musíte ještě připlatit.

„Moc jsme tomu produktu nevěřili, nedoufali jsme v nějaký velký prodej tohoto typu zájezdů. Ale s tím, jak je thajská vláda pomalá s celým procesem očkování, se počet našich klientů zvedá. Lidé už nechtějí čekat, chtějí se naočkovat co nejdřív a jsou ochotni si za to zaplatit. Náš byznys jde čím dál tím lépe,“ raduje se paní Buranee Virapunchong, manažerka jedné z thajských cestovních kanceláří.

Podle ní si drahou cestu za americkou vakcínou dopřávají hlavně manažeři s rodinami, úspěšní podnikatelé nebo lidé, kteří disponují dlouhodobými americkými vízy.

A ještě jedna položka výrazně zvedá cenu – po návratu domů do Thajska musejí všichni do čtrnáctidenní hotelové karantény. Takže když nakonec Thajec sečte náklady za desetidenní zájezd za americkým očkováním, dostane se na částku přibližně devadesát tisíc korun.