Boj s časem i počasím: k thajské jeskyni se blíží další deště. Hrozí, že zaplaví úkryt 12 malých fotbalistů

Thajští záchranáři bojují s časem, zatímco se k zaplavené jeskyni, ve které je uvězněno 12 chlapců a jejich trenér, blíží další silné deště. Ty mají udeřit už za několik dní a hrozí, že zaplaví i kapsu, ve které se skupina ukrývá, píše BBC. Podle deníku Guardian by monzunové deště měly trvat až do příštího čtvrtka. Chiang Rai 12:34 5. července 2018

Region Chiang Rai, kde je skupina uvězněna, zažil v posledních několika dnech poměrně suché období. Meteorologové ale předpovídají, že by počasí mohlo na záchranáře v dalších dnech dost tlačit.

„Dokud jsme je nenašli, bojovali jsme s časem,“ řekl guvernér regionu Narongsak Osotthanakorn na čtvrteční tiskové konferenci, jak poznamenává BBC. „Teď bojujeme s počasím,“ dodal s tím, že se do jeskyně nyní instalují telefonní linky, aby chlapci mohli komunikovat se svými rodinami.

Pokud by déšť ustal na delší dobu, bylo by podle některých expertů možné, aby skupina z jeskynního komplexu odešla po svých, nebo vyplula za pomoci záchranářů.

Šlo by o přijatelnější variantu než pod vodou. Většina z chlapců neumí plavat a museli by se tak naučit základy potápění. První lekci dostala skupina už ve středu. Zahraniční experti ale varují, že tato akce by byla velmi nebezpečná.

V jednom úseku nejde plavat se vzduchovou lahví, kterou musí potápěč tlačit před sebou, na dalších místech se plave proti proudu, zaplavená cesta se klikatí. Na kritických místech se úzká chodba neustále zanáší.

‚Jako moji bratři‘

Záchranné týmy pracují v extrémně obtížných podmínkách, podotýká BBC. Práce jim stěžují vysoké teploty i bahno v jeskyni, přesto ale nepolevují – všichni jsou si totiž vědomi toho, že jakmile přijdou monsunové deště, záchranné práce budou mnohem obtížnější.

Na místě pomáhají stovky lidí, včetně dobrovolníků, kteří přítomným na místě rozdávají lahve s vodou a nanuky. Jeden z nich BBC řekl, že chlapce sice nezná, ale rozhodl se pomoct, protože „je bere jako své bratry“.

Thajská armáda původně tvrdila, že pokud se skupina z jeskyně nedostane potápěním, bude muset počkat až čtyři měsíce, než voda opadne. Ministr vnitra Anupong Paochinda však později zdůraznil naléhavost evakuace skupiny a dodal, že předpověď mluví o dalším dešti už za pár dní, uvedl Bangkok Post.

Podle ministra se záchranáři nyní snaží předejít dalším záplavám jeskyně tím, že odčerpávají vodu pryč. Vojáci zapojili stovky průmyslových čerpadel. Do čtvrtka bylo odčerpáno 128 milionů litrů vody, díky tomu vodní hladina v jeskyni klesá v průměru o 1,5 centimetru za hodinu, uzavírá BBC. Skupina se nachází asi čtyři kilometry od vchodu do jeskyně.

Chlapci ve věku od 11 do 16 let a jejich trenér uvízli v jeskyni 23. června. Podle BBC se dovnitř zřejmě dostali v době sucha, náhlý silný déšť východ ale zablokoval. Skupinu objevili záchranáři v pondělí v noci.