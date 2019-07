V Thajsku se zřítil L-39 Albatros. Instruktor nechal žáka katapultovat a navedl cvičný letoun mimo obydlí

Stroj se dostal do problémů ve výšce šesti set metrů. Instruktor vydal žákovi rozkaz, aby se katapultoval, ale sám zůstal v letounu, protože ho do poslední chvíle naváděl mimo hustě osídlenou oblast. Thajská královská armáda uvedla, že pravděpodobnou příčinou tragické nehody byla technická závada motoru. Specialisté teď zjišťují, co způsobilo jeho vysazení a následný pád stroje.

Bangkok 9:31 13. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít