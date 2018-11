Britští konzervativci nebudou hlasovat o odvolání premiérky. Odpůrců Mayové není dost

Vnitrostraničtí odpůrci britské premiérky nemají dost hlasů k pokusu o její odvolání z čela Konzervativní strany. Oznámil to vůdce protivníků Theresy Mayové poslanec Jacob Rees-Mogg. Na svém odporu vůči předběžné dohodě o vystoupení Británie z Evropské unie ale dál trvají. Londýn 17:15 20. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britská premiérka Theresa Mayová | Foto: Kevin Coombs | Zdroj: Reuters

„Premiérka uvedla, že takovou dohodu si vždycky přála. Její dohoda ale neznamená skutečný brexit. Co se týče odvolání, trpělivost růže přináší,“ prohlásil britský poslanec David Rees-Mogg.

Splňte svou část ujednání, nebo nepodpoříme dohodu o brexitu, hrozí Mayové severoirští unionisté Číst článek

Odpor vůči návrhu dohody o podmínkách brexitu dali najevo i severoirští unionisté, na kterých je kabinet Theresy Mayové závislý. V parlamentu pro výstrahu nehlasovali pro některé rozpočtové zákony.

Na stranu vlády se naopak postavil guvernér britské centrální banky Mark Carney.

Brexit bez dohody by podle Carneyho zvýšil nezaměstnanost nebo snížil platy. Británii by prý mohl uvrhnout do největší ekonomické krize od ropných šoků v 70. letech.