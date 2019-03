Prohra o 149 hlasů. Britský parlament opět neschválil brexitovou dohodu Theresy Mayové

Dolní komora britského parlamentu v úterním hlasování už podruhé zamítla dohodu o odchodu Spojeného království z Evropské unie. Návrh neuspěl o 149 hlasů. Premiérce Therese Mayové nepomohl ani dodatek týkající se irské pojistky, který v pondělí vyjednala s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. V lednovém hlasování činil rozdíl 230 hlasů. Velká Británie má EU opustit 29. března. Aktualizujeme Londýn 20:23 12. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedkyně britské vlády Theresa Mayová | Foto: Jessica Taylor | Zdroj: Reuters

Pro návrh hlasovalo 242 poslanců, proti 391. Theresa Mayová po oznámení výsledku potvrdila, že ve středu proběhne hlasování o odchodu bez dohody.

Média předpovídala, že dohoda neprojde, a to i přes fakt, že více než 20 konzervativních poslanců, kteří v lednu hlasovali proti dohodě, dopředu oznámili, že tentokrát dohodu podpoří. Proti návrhu se před druhým hlasováním naopak opět vyslovili opoziční labouristé i severoirská Demokratická unionistická strana, která je minoritním partnerem ve vládě Mayové.

Dodatek k pobrexitové dohodě je právně závazný, oznámil britský prokurátor Cox Číst článek

Mayová v pondělí večer ve Štrasburku dojednala s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem doplňky, jejichž podstatou jsou ujištění, že Británie nebude neomezenou dobu vázána k unijním pravidlům pomocí takzvané irské pojistky a že obě strany budou do prosince 2020 usilovat o „alternativní ujednání“, díky nimž by nemuselo sporné ustanovení vůbec vstoupit v platnost.

Generální prokurátor Geoffrey Cox v úterý oznámil, že podle jeho názoru nadále trvá právní riziko, že Británie i po odchodu z EU uvázne v unijních strukturách na neomezenou dobu při uplatnění irské pojistky. Právě to některým euroskeptickým poslancům vadí. Text doplňku nicméně považuje Cox za právně závazný.

Odklad brexitu?

K brexitu má v tuto chvíli dojít 29. března bez ohledu na to, zda bude do té doby nějaká dohoda schválená.

Po úterní porážce návrhu Mayové dojde ve středu 13. března k hlasování, které by „divoký“ brexit mohlo potvrdit. Očekává se však, že ani tento návrh nebude schválen. V tom případě by ve čtvrtek následovalo další hlasování, tentokrát o odložení odchodu Velké Británie z EU. Zde se očekává těsný výsledek.

Unijní vyjednavač Michel Barnier ale řekl, že bez technických potíží by podle něho šlo brexit odložit pouze do unijních voleb, které proběhnou na konci května. Jakékoli delší oddálení by vyžadovalo, aby Britové rovněž vybírali své zástupce v europarlamentu. To v pondělí potvrdil Juncker.