‚Dobrý pokrok‘. Mayová se těsně před summitem sešla s Junckerem, určili další směr vyjednávání

Středeční podvečerní bruselská diskuse britské premiérky Theresy Mayové a předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Junckera umožnila stanovit směr pro další práci týmů rokujících o britském odchodu z Evropské unie. V rozhovoru pro BBC to ve středu večer uvedla Mayová s tím, že se k dalším jednáním - včetně nové schůzky s Junckerem - do Bruselu vrátí v sobotu, tedy den před mimořádným summitem 27 zemí EU k brexitu. Brusel 23:05 21. listopadu 2018

Bez podrobností o „dobrém pokroku“ hovořil po schůzce Mayové s Junckerem jeden z mluvčích Evropské komise (EK). „Práce pokračují,“ dodal stručně.

Oba politici se s žurnalisty ve středu společně nesetkali. Před rozhovorem, který se podle očekávání měl týkat dění v EU i v Velké Británii v souvislosti s blížícím se britským odchodem z evropského bloku a především přípravy deklarace o podobě budoucích vztahů, si Mayová s Junckerem jen potřásli rukama a na otázky neodpovídali.

„Jsou některé zbývající věci, o kterých jsme s panem předsedou Junckerem dnes (ve středu – pozn. red.) večer mluvili,“ připustila Mayová v rozhovoru, jehož přepis médiím poskytlo britské velvyslanectví při EU. Cílem nadcházejících vyjednávání a sobotní cesty Mayové prý bude zajistit, že „budeme moci tento proces ukončit způsobem, který bude v zájmu všech našich občanů“.

Středeční schůzka byla oznámena teprve v úterý a zástupci EK ani britské vlády příliš podrobností o obsahu setkání nesdělili. Podle mluvčího komise Margaritise Schinase přijela Mayová na „odpolední čaj“.

Za sedmadvacet zemí EU o podobě brexitu, tedy britského odchodu z EU 29. března příštího roku, vyjednává tým vedený Michelem Barnierem. Už loni v prosinci ale Mayová do rozhovorů vstoupila formou podobné schůzky s Junckerem, která tehdy napomohla odblokování jednání.

Nyní mají obě strany na stole text smlouvy o britském vystoupení, která upravuje konkrétní okolnosti brexitu. Dokument už schválila - byť za cenu několika rezignací - vláda Mayové. Premiérku nyní čeká zásadní zkouška, když bude smlouvu prosazovat ve skepticky naladěném britském parlamentu.

Požadavky Španělska a Francie

Na straně evropských zemí na poslední chvíli se svými požadavky v souvislosti s Gibraltarem přišlo Španělsko, ohledně rybolovu chce ještě některé věci prosadit Francie. Podle diplomatů by se ale nyní text smlouvy jako takové neměl znovu otevírat, zbývá do něj jen doplnit termín konce případně prodlouženého přechodného období.

O vývoji vyjednávání kolem brexitu budou ve čtvrtek dopoledne opět mluvit také velvyslanci 27 členských zemí EU (bez Británie).

Španělské a francouzské požadavky by mohly být zapracovány do nyní vznikající politické deklarace, v níž chtějí obě strany definovat, jak si svou spolupráci v řadě oblastí představují v budoucnosti.

Tento asi dvacetistránkový text by měl být potvrzen souběžně se skoro šestisetstránkovou rozvodovou smlouvou. Jeho finální podobu by měli zástupci vlád 27 zemí podle dosavadních předpokladů dostat v pátek.

Další možností jak vyřešit španělské obavy, aby se Británie s EU o Gibraltaru nedohodla bez účasti Madridu, by nejspíš mohlo být speciální prohlášení přijaté společně s ostatními dokumenty.

V tomto ohledu bude jasno v neděli dopoledne, což je termín, na který šéf unijních summitů Donald Tusk do Bruselu svolal mimořádnou vrcholnou schůzku EU27. Premiéři a prezidenti zemí bloku (bez Británie) by na ní měli nejprve politicky podpořit smlouvu o vystoupení tak, aby se jí mohl začít zabývat europarlament. Potvrdit by také měli onu politickou deklaraci o budoucnosti a možná tedy i další související dokumenty.

Mayová také v neděli dopoledne v Bruselu bude. S šéfy ostatních států a vlád unie by se měla sejít poté, co skončí jejich schůzka v počtu 27. Vyplývá to z programu summitu, který ve středu zveřejnila Rada EU.