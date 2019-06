Historie bude Mayovou hodnotit podle toho, jak obstojí její nástupce, míní politolog

Britská premiérka Theresa Mayová končí jako vůdkyně konzervativců. V čele vlády ale zůstane, dokud strana nenajde nového vůdce. Jaké bude hodnocení její tříleté vlády? Ve vysílání Českého rozhlasu Plus o tom mluvil politolog Bořivoj Hnízdo z Metropolitní univerzity v Praze. Londýn 11:48 7. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britská premiérka Theresa Mayová končí v čele konzervativců. | Foto: Bertrand Guay | Zdroj: ČTK/AP

„Nezapomínejme, že ve vysoké politice je už 22 let. Historie nezapomene, že byla šest let poměrně úspěšnou ministryní vnitra – 60 let v té funkci nebyl nikdo tak dlouho jako ona,“ připomíná Hnízdo.

V hodnocení Mayové prý bude záležet i na tom, jak obstojí její nástupce – a zda se mu podaří vyřešit brexit. „Jestli bude neúspěšný, bude hodnocena lépe. V opačném případě se ale budou připomínat hlavně její neúspěchy,“ míní politolog.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

Mayová podle Hnízda udělala první chybu jen necelý rok po nástupu do úřadu, když vypsala předčasné volby. Konzervativní strana sice do té doby měla většinu, ale Mayová ji chtěla ještě zvětšit, protože tušila problémy s prosazením své vize brexitu.

Volby ale skončily patem a Mayová postupně ztratila podporu i ve vlastní straně. „Zbytek už byly jen marné pokusy, když byla třikrát poražena v parlamentu (neschválením dohody o brexitu), a to takovými čísly, které v britských dějinách nemají obdoby,“ dodává Hnízdo.

Přesto politolog nijak nezpochybňuje snahu, s níž se premiérka snažila najít kompromis a připravit takovou brexitovou dohodu, jakou by mohly akceptovat všechny strany. „Úsilí Mayové bylo obdivuhodné. Vyústilo v to, že se ocitla o samotě, přesto ze svého plánu nechtěla ustoupit,“ říká.

Zatímco britská společnost je ohledně brexitu rozdělena na dvě poloviny, v parlamentu bylo daleko více zastánců setrvání, a to v obou hlavních politických stranách. Sama Mayová byla v referendu proti odchodu z Evropské unie.

„Na začátku se zdálo, že ten úkol vezme zodpovědně. Do kabinetu vzala Borise Johnsona nebo Davida Davise. Ale později ztratila pověst premiérky, která skutečně chce brexit,“ uzavírá Bořivoj Hnízdo.