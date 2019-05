Kdo nahradí Mayovou? Sázkové kanceláře favorizují zastánce tvrdého brexitu Borise Johnsona

Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt a jeho předchůdce Boris Johnson v pátek jako první potvrdili, že se v příštích týdnech budou ucházet o post lídra Konzervativní strany, a tudíž i premiéra. Jak oznámila končící premiérka Theresa Mayová, souboj oficiálně začne až 10. června. Podle webu BuzzFeed News je už ale jasné, že v něm nebudou chybět další dvě jména: ministr pro mezinárodní rozvoj Rory Stewart a bývalá ministryně práce Esther McVeyová. Londýn 21:00 24. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ministr zahraničí a starosta Londýna Boris Johnson | Foto: Toby Melville | Zdroj: Reuters

Z přehledu kurzů na agregátoru oddschecker vyplývá, že pro sázkové kanceláře je pravděpodobnost Johnsonova zvolení vyšší než 50 procent. Druhým největším favoritem je z tohoto pohledu bývalý ministr pro brexit Dominic Raab, který ještě kandidaturu nepotvrdil. Oba tito politici preferují oproti stávající brexitové dohodě odchod z Evropské unie bez dojednaných podmínek.

V nedávném průzkumu pro deník The Times uvedlo 39 procent dotázaných členů Konzervativní strany právě Johnsona jako svou první volbu na post lídra. Dvě třetiny respondentů navíc označily brexit bez dohody jako preferované vyústění zablokovaného procesu britského odchodu z unie.

Někdejší ministr zahraničí a starosta Londýna z let 2008 až 2016 je podle zpravodaje BBC Chrise Masona favoritem i proto, že je považován za člověka schopného porazit ve volbách opozičního lídra Jeremyho Corbyna i europoslance Nigela Farage, jehož nová Strana pro brexit opanovala průzkumy před čtvrtečními volbami do Evropského parlamentu.

Šance současného šéfa diplomacie Hunta však podle komentátorů rovněž nejsou zanedbatelné. Před třemi lety v referendu o členství v EU hlasoval pro setrvání Británie v bloku, nyní však bere odchod z unie jako nutnost.

Novináři hovoří o tom, že by mohl být přijatelnější pro větší část konzervativních poslanců než kontroverzní Johnson. Podobně je na tom ministr zemědělství Michael Gove, který však v pátek nechtěl své úmysly v tomto směru komentovat.

BuzzFeed News řadí kromě Johnsona a Hunta do kolonky jistých kandidátů i dalšího člena vlády Stewarta a exministryni McVeyovou, kteří záměr ucházet se o post v čele konzervativců potvrdili už dříve.

Zatímco McVeyová zastává v otázce brexitu tvrdší linii a kvůli nesouhlasu se stávající dohodou loni kabinet opustila, Stewart naopak varoval před přejímáním Farageovy rétoriky a možnou ztrátou milionů voličů

Velmi pravděpodobná je také kandidatura Grahama Bradyho, což je aktuální předseda klubu konzervativních poslanců bez vládních postů. Britským novinářům v pátek řekl, že jej k tomu nabádá vícero stranických kolegů a že tento scénář zvažuje.

„Mimochodem, bude kandidovat, přestože to teď jasně neříká,“ komentovala Bradyho stanovisko reportérka televize Sky News Beth Rigbyová.

Nový lídr do konce července

Kandidáta musí do souboje o lídra Konzervativní strany navrhnout dva poslanci, přičemž na tento krok bude prostor mezi 10. a 13. červnem. Při více než dvou navržených uchazečích by pak poslanci zvolili finální dvojici, mezi níž by se nakonec rozhodovala širší členská základna strany.

Vedení konzervativců chce mít nového lídra strany do konce července, tedy před začátkem letních prázdnin parlamentu. Moderátor televize ITV Robert Peston ale upozornil, že v čele vlády by mohla premiérka Mayová vydržet až do září, protože nový lídr konzervativců se nestane premiérem, dokud neprojde zkouškou podpory v Dolní sněmovně.

„A pokud volba lídra skončí těsně před prázdninami, nebylo by možné otestovat rozložení sil ve sněmovně až do září. Takže bychom mohli mít několik podivných týdnů s Mayovou jakožto premiérkou a například Borisem Johnsonem jako lídrem konzervativců,“ vysvětlil Peston.