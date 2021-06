‚Velmi brzy a velmi surové.‘ Premiérka Ardernová kritizuje chystaný film o teroru v Christchurchi

Od teroristického útoku na muslimskou komunitu v novozélandském městě Christchurch uplynuly více než dva roky. Američané nyní plánují o událostech - a hlavně klíčové roli premiérky Jacindy Ardernové - natočit film. Na jejich záměr se ale snesla kritika. Odstoupila jedna z producentek a sama premiérka snímek označila za velmi surový a špatně načasovaný. Auckland 20:45 15. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová | Foto: Jorge Silva | Zdroj: Reuters

V březnu 2019 zastřelil terorista 51 lidí. Čin se stal nejhorším masakrem v historii Nového Zélandu.

‚Nicka, lúzr, monstrum.‘ Proces s útočníkem z Christchurche otevřel debatu, jak psát o teroristech Číst článek

Snímek s předpokládaným názvem They Are Us by se měl soustředit hlavně na osobnost premiérky Jacindy Ardernové a její reakci na tragickou událost. Podle scenáristy filmu Andrewa Niccola má příběh popsat události týden po útoku úspěchy vlády Ardernové. Jenže po oznámení producentů se snesla kritika.

Z projektu odstoupila producentka Philippa Cambellová. Reagovala tím na negativní ohlasy k plánovanému filmu, píše server BBC.

„Nyní souhlasím, že události 15. března 2019 jsou v tuhle chvíli moc surové. Nepřeji si být dál zapojena do projektu, který způsobuje takovou úzkost,“ omluvila se Cambellová za účast v projektu. Její rezignace ale neznamená pro americký film konec.

„Je to terorista, je zločinec a je extrémista, ale když (o něm) budu mluvit já, zůstane beze jména. Vás ostatní žádám, abyste zmiňovali jména těch, o které jsme přišli, spíše než jméno muže, který je vzal. Možná se chtěl proslavit, my na Novém Zélandu mu ale nedáme nic, ani jeho jméno... Ano, člověk, který tyto činy spáchal, nebyl odsud, nevyrostl tady, nenašel zde svou ideologii, to ale neznamená, že se tu stejné názory neobjevují. (březen 2019)“ Jacinda Ardernová (premiérka)

Kritičkou chystaného filmu je také Jacinda Ardernová. Premiérka Nového Zélandu byla po útoku chválena za empatický a citlivý přístup. Navrhovaný název filmu je z projevu, který po útoku pronesla, a kde také vyzvala veřejnost a média, aby nepoužívala útočníkovo jméno.

Projekt je podle ní nevhodně načasovaný a soustředí se na špatný subjekt.

„Z mého pohledu je to pro Nový Zéland velmi brzy a velmi surové,“ řekla Ardernová lokálnímu médiu TVNZ. „Je mnoho příběhů, které by v tento čas měly být řečeny. Nemyslím si, že můj je jedním z nich.“

‚Bílý spasitel‘

Chystaný film kritizují také členové novozélandské muslimské komunity. Nazvali ho „nechutným“ a jako pokračování příběhu „bílého spasitele“. Podle nich se příběh zaměřuje mnohem více na Ardernovou než na oběti muslimské komunity.

Aya Al-Umari, jehož bratr zemřel při útoku, uvedl, že „nejde o příběh, který by měl být vyprávěn“. Podle BBC nebyl záměr se členy komunity konzultován. Petici proti vzniku filmu podepsalo přes 60 tisíc lidí.

They Are Us: Family urges Hollywood star to refuse role



https://t.co/bM1aVkCw4J pic.twitter.com/pdLIdxh5P0 — nzherald (@nzherald) June 12, 2021

Starosta města Christchurch uvedl, že filmové štáby nebudou ve městě vítány.

Hlavní roli, tedy premiérku Ardernovou, by měla hrát australská Rose Byrneyová. Herečka na nátlak opustit projekt doposud nereagovala.

Útočník, bílý rasista původem z Austrálie, byl za střelbu odsouzen na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Střelbu na věřící v mešitě Al Noor a v islámském centru Linwood živě vysílal na facebook přes kameru, kterou měl umístěnou na sobě.

Jeho počínání bylo prvním zaznamenaným teroristickým útokem v historii Nového Zélandu. Masakr zároveň donutil ostrovní stát reformovat zákony o držení zbraní.