Ministr Severního Irska: Když neporoste blahobyt, hrozí, že se vrátí neblahé věci z minulosti

Belfast 13:42 21. února 2022

Irský ministr pro evropské záležitosti Thomas Byrne | Zdroj: Profimedia

Na začátku února severoirský ministr zemědělství jednostranně kontroly na potraviny zrušil, čímž vyvolal krizi.

Ze zákulisí obou stran zaznívá opatrný optimismus, že by alespoň částečná dohoda mohla být na stole do konce února. Věří tomu i irský ministr pro evropské záležitosti Thomas Byrne.

„Rozhovory mezi Evropskou unií a Velkou Británií v Bruselu a v Londýně se vyvíjejí dobře,“ říká v exkluzivním interview pro pořad Evropa Plus.

„Nechci zacházet do detailů těch vyjednávání, protože ty stále pokračují. Hlavním cílem je ale zachovat mír v Severním Irsku a ochránit jednotný evropský trh,“ poznamenává irský ministr, který přednedávnem navštívil Prahu.

Analytik Asociace pro mezinárodní otázky Kryštof Kruliš je k brzké dohodě a jejímu zavedení do praxe mnohem skeptičtější.

„To, že se obě strany konstruktivním způsobem posouvají směrem k dohodě, to možné určitě je. Jestli ji uvidíme v únoru nebo v následujících měsících v praxi, o tom bych měl velkou pochybnost,“ soudí odborník na brexit.

Důvodem je podle něj složitá politická situace v Severním Irsku, kde po jednostranném odvolání celních kontrol rezignoval premiér a obnovení společné vlády severoirských unionistů a republikánů do plánovaných květnových voleb je vysoce nejisté.

Samotné zrušení celních kontrol na potraviny v mezidobí pozastavil soud, dokud ho právně nepřezkoumá.

„Současná politická nestabilita je podle mého názoru velmi nebezpečná,“ varuje Byrne.

„Ekonomický i politický systém v Severním Irsku potřebuje jistotu a stabilitu. Důsledkem politické nestability v Severním Irsku bude, že ekonomika neporoste a neporoste sociální blahobyt. Nechci to přeceňovat, ale vždycky to zvyšuje riziko, že se vrátí neblahé věci z minulosti,“ připomněl ministr desetiletí násilností v Severním Irsku v minulém století, které ukončily až Velkopáteční mírové dohody v roce 1998.

Tyto dohody položily základ mírovému procesu v Ulsteru, jehož zachování se podřídila i jednání o vystoupení Británie z Evropské unie. Jejich výsledkem je složité uspořádání pobrexitových vztahů, včetně celní hranice mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království, kterou se teď tamní politici snaží změnit.

Nakolik je to reálné a o jaké změny se teď vedou hlavní jednání? To přiblíží pořad Evropa Plus, který nabídne také rozhovor s irským ministrem pro evropské záležitosti Byrnem o dalších aktuálních evropských tématech.