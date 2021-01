‚Vysíláme zprávu, že Tibet je okupovaný.‘ Tibeťané v indickém exilu vybírají nového předsedu vlády

Tibeťané v indickém exilu vybírají z osmi kandidátů. Z prvního kola voleb vzejdou dva kandidáti, rozhodující druhé kolo je naplánované na 11. dubna.

Volby provázejí opatření proti šíření koronaviru. Voliči musí mít roušky a udržovat dvoumetrové rozestupy.

Současný premiér Lobsang Sanggjä byl prvním voleným vůdcem tibetského exilu. Ve funkci ale může být jen dvě období.

„Vysíláme tím (volbami) do Pekingu jasnou zprávu, že Tibet je okupovaný, ale Tibeťané v exilu jsou svobodní. A když máme šanci, příležitost, dáváme přednost demokracii,“ řekl v neděli současný premiér. „Bez ohledu na to, co děláte, pýchou Tibeťanů, smyslem Tibeťanů je být demokratický a uplatňovat demokracii,“ dodal podle AP.

Tibetská exilová vláda vznikla v roce 1959 po čínské anexi Tibetu. Má výkonné, soudní a zákonodárné orgány. Od roku 2011 do nich vybírá kandidáty ve volbách.

Tibet anektovala v 50. letech Čína, která akt označuje za poklidnou liberalizaci. Nicméně počínání Pekingu v tomto regionu, který má status autonomní oblasti, pravidelně kritizují skupiny ochránců lidských práv a tibetský exil.

Čína prohlašuje, že Tibet je její historickou součástí od 13. století. Mnozí Tibeťané však tvrdí, že po většinu svých dějin byli skutečně nezávislí a že čínská vláda chce využívat jejich region bohatý na zdroje a zároveň likvidovat jejich kulturní identitu.