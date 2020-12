Boje v Tigraji vyhnaly z domovů přes milion lidí. OSN varuje, že jim dochází jídlo

Boje v etiopském státě Tigraj vyhnaly z domovů více než milion obyvatel. Tvrdí to Organizace spojených národů. Jen zlomek z nich přitom opustilo území Etiopie. OSN zároveň varovala před humanitární situací lidí, kteří v etiopském severním svazovém státě zůstávají. Docházejí jim potraviny. Humanitární organizace se proto rychle snaží obnovit činnosti svých misí. Addis Abeba 11:41 9. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žena splétá dívce vlasy v uprchlickém táboře na hranicích mezi Etiopisí a Súdánem, který je určen etiopským běžencům prchajícím před boji v Tigraji | Foto: Baz Ratner | Zdroj: Reuters

Od začátku zahájení vojenské operace federální armády proti jednotkám věrným tigrajské samosprávě, tedy od 4. listopadu, uteklo do sousedního Súdánu už 47 tisíc lidí. Dohromady se ale kvůli bojům dalo podle OSN do pohybu více než milion lidí. Většina nicméně zůstává na území Etiopie a jsou tedy takzvanými vnitřně vysídlenými lidmi.

O konfliktu v Tigraji Současný konflikt v severoetiopském regionu Tigraj propukl 4. listopadu, kdy premiér Abiy Ahmed vyslal do Tigraje armádu poté, co jeho vláda obvinila politickou stranu Tigrajská lidově osvobozenecká fronta z krádeže zbraní na vojenské základně a ze zrady.

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ale varuje ještě před jedním problémem. Na území samotného Tigraje jsou uprchlické tábory, kde žijí uprchlíci z Eritreje. Aktuálně jich je přes 96 tisíc v nouzi. Dochází jim také například potraviny.

Tomson Phiri, mluvčí World Food Programme řekl, že hlavním cílem organizace je teď zajistit potraviny a pomoc eritrejským uprchlíků, kteří jsou v čtyřech táborech v Tigraji. Ocenil také podpis dohody, která umožní humanitárním organizacím dopravit pod kontrolou federální vlády pomoc do Tigraje, ale i sousedních států Amhara a Afar, kde je teď přetlak uprchlíků.

Dohodu uzavřela OSN s vládou ve středu. Dál ale třeba jedná na podobě pomoci s vládní agenturou pro uprchlíky. Zároveň obnovuje své mise v regionu ve snaze začít co nejdříve potírat následky konfliktu. Třeba ve městě Shire už začali spolupracovníci OSN rozdělovat vodu, vysokoenergetické sušenky, oblečení, ale také matrace, polštáře a prostěradla asi pěti tisícům vysídlenců.

Střelba na vůz OSN

OSN oznámila, že vládní jednotky začaly střílet na její zaměstnance projíždějící checkpointem v Tigraji. Vláda to pak potvrdila. Posádka vozu, který údajně mířil do jednoho z uprchlických center pro Eritrejce, se prý neřídila instrukcemi.

Eritrejských uprchlíků žijí v Eriopii stovky tisíc. Velká část právě i v Tigraji. Uprchli tam před tvrdým autoritářským režimem jedné strany. Eritrea je jednou z nejuzavřenějších zemí světa, která se vyznačuje politickým pronásledováním, ale třeba také velmi tvrdými podmínkami branců na povinné několikaleté vojně, kterou mnozí nepřežijí.

Už v listopadu se objevovaly zprávy, že se eritrejské jednotky zapojily do vojenského tažení v Tigraji, kde podporují premiéra Abiyho Ahmeda. Například agentura Reuters citovala americký vládní zdroj, který potvrdil, že eritrejští vojáci v Tigraji skutečně působí. Ti už údajně unesli několik eritrejských uprchlíků zpět do Eritreje. Obě vlády, jak etiopská tak eritrejská odmítají, že by se Eritrea do konfliktu zapojila.

Guerillová válka?

Přestože vláda už 28. listopadu oznámila, že plně kontroluje tigrajské hlavní město Mekelle, bezpečnostní hrozba trvá.

Mnozí pozorovatelé, ale také třeba analytici BBC se obávají přerodu konfliktu v guerillovou válku. Tigrajská armáda má ve svých řadách mnoho veteránů guerillových bojů, které předcházely době, než se Tigrajská lidově osvobozenecká fronta dostala k moci.

Premiér Etiopie Abiy Ahmed, který v Tigraji proti Frontě bojuje, to ale vyloučil. Řekl, že tigrajská vojska nemají kapacity na přesun do odlehlejších hornatých oblastí, odkud by trvale ohrožovaly bezpečnost v zemi.