Tíhu války nesou nejvíce civilisté. Obyčejní Íránci žijí ve strachu a utíkají z Teheránu, popisuje novinářka

Uplynul týden od chvíle, kdy Izrael zahájil rozsáhlé vzdušné útoky proti Íránu, který podle Izraele směřuje k vývoji jaderných zbraní. To Teherán popírá a podniká odvetné útoky. Šéf íránské diplomacie prohlásil, že není připraven k jakýmkoliv rozhovorům, pokud pokračují izraelské útoky. „Jako obvykle nesou hlavní tíhu války civilisté a viní z toho Izrael i svoji vládu," říká novinářka Golnaz Esfandiariová z perské redakce Rádia Svobodná Evropa. Rozhovor 14:55 20. června 2025 Íránská novinářka Golnaz Esfandiari, která působí v Rádiu Svobodná Evropa | Foto: Barbora Sochorová | Zdroj: Český rozhlas

Jak si vyložit slova ministra Abbáse Arakčího? Vyplývá z toho, že páteční ženevská schůzka s ministry zahraničí Británie, Francie a Německa stěží přinese nějaký významnější posun?

Já si myslím, že Írán chce najít cestu ven, ale jak jste říkal, Abbás Arakčí říkal, že Írán nebude vyjednávat, dokud je bombardován.

Nemyslím si, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu je ochoten bombardování zastavit. Ale skutečnost, že Donald Trump říkal, že by mohlo trvat dva týdny, než se rozhodne definitivně o tom, jestli se zapojí do izraelské války, otevírá okno pro diplomacii.

Poslechněte si celý rozhovor s novinářkou Rádia Svobodná Evropa Golnaz Esfandiari

První týden izraelské operace si podle Teheránu vyžádal v Íránu stovky obětí na životech. Izrael uvádí, že nálety usmrtily i několik vojenských špiček íránského režimu a také řadu vědců spojených s jaderným programem. Je možné na základě dostupných informací objektivně posoudit, jak vážné rány utrpěl Írán v posledních sedmi dnech?

Já si myslím, že Írán v důsledku těch izraelských úderů utrpěl vysoké ztráty. A také zabití řady vojenských velitelů je velká rána. Víc se asi dozvíme, až se situace usadí. Ale nejspíš to nestačilo k úplnému zničení íránského jaderného raketového programu. Izrael také nedokáže zničit jaderné zařízení Fordo bez pomoci USA.

Myslím, že Írán dokáže svůj jaderný program obnovit během několika let, i kdyby ho bombardovali. A je nebezpečí, že ho izraelské bombardování může donutit k urychlení výroby jaderné zbraně, což dosud neudělal.

Íránci žijí ve strachu

Do jaké míry izraelské nálety doléhají na obyvatele Íránu a konkrétně na obyvatele metropole, tedy Teheránu?

Mnoho z těch, kteří byli zabiti, jsou civilisté, kteří prostě nepodporovali režim a jejich životy byly ztraceny. To samozřejmě vytváří protiizraelské nálady ve společnosti a Íránci hlavně v Teheránu teď žijí ve strachu a jsou pod obrovským stresem.

Nevědí vůbec, co bude dál a jak bude vypadat budoucnost. Hodně lidí opustilo Teherán, ale mnoho z nich nemá kam jít, Teherán je obrovské město. Jako obvykle nesou hlavní tíhu války civilisté a viní z toho Izrael i svoji vládu.

Jeden z politologů íránského původu uvedl, že přibližně 80 procent íránské populace se staví odmítavě k současnému režimu v Íránu, ale jen velmi malá část společnosti přijímá vstřícně výzvy izraelského premiéra ke změně režimu. Dá se to celé interpretovat tak, že izraelské útoky íránskou společnost spíš semkly a íránskému režimu pomohly?

Myslím, že je v Íránu velká propast mezi lidmi a establishmentem. Íránci, stejně jako nikdo, nemají radost z toho, že jsou bombardováni a že se ničí jejich národ. Íránci jsou velmi hrdí a nacionalističtí.

Na sociálních sítích třeba vidíme, že mnozí říkají ne válce a odsuzují Izrael i íránský režim. Mluvila jsem s lidmi v Teheránu a jiných městech.

Jedna žena mi říkala, že se snažila opustit Teherán, a lidé zvenku jí říkali, že musí jít do ulic a procestovat proti režimu. Ale ona se jen snaží zachránit své děti a vzít je někam, kde jsou v bezpečí. A ti co nás posílají do ulic, těm je jedno, co se nám stane.