TikTok bude muset EU vysvětlit, proč nerozpoznal politická videa, říká o vměšování do voleb analytik

Evropská komise začala v souvislosti se zrušenými prezidentskými volbami v Rumunsku vyšetřovat TikTok. Chce zjistit, jestli tato čínská sociální síť zaměřená na tvorbu krátkých videí umožňovala cizím aktérům ovlivňovat hlasování, jako to tvrdí rumunské tajné služby. „Problém je férovost voleb, a ta byla vážně narušená ve prospěch jednoho kandidáta," vysvětluje v rozhovoru pro Radiožurnál mediální analytik a vysokoškolský pedagog Josef Šlerka. Rozhovor Praha/Bukurešť 21:55 17. prosince 2024

Na vlivové operaci se podle zpráv rumunských tajných služeb podílelo zhruba 25 tisíc tiktokových účtů, které zvýšily svoji aktivitu dva týdny před volbami. TikTok je přitom v Rumunsku velmi populární, a to i mezi dospělou populací. Jakým způsobem měla sociální síť manipulovat veřejné mínění?

Manipulace není přímo na straně sociální sítě, ale kampaň se měla zaměřit na určité hacknutí algoritmů, které doporučují další a další videa. K tomu koordinovala činnost mnoha účtů.

Odehrálo se to zhruba na třech rovinách. První byla koordinace dobrovolníků na Telegramu, byť zpravodajské služby uvádí, že to zřejmě dobrovolníci nebyli, že proběhla celá řada plateb. Potom nakupování obsahu od menších tvůrců, kteří měli za úkol doporučovat hashtagy, na které potom zavěšovali kampaň. A nakonec i přímým prodejem velkých videí.

Tímhle způsobem dohromady byla vytvořena jakási iluze toho, že obsah je zajímavý, zábavový, nikoli politický a tím pádem se dostal do jednotlivých feedů a k většímu množství lidí. Rumunská strana neobviňuje úplně TikTok z toho, že by manipuloval kampaň. Spíš říká, že nedostatečně reagoval na upozornění, že se tam dějí problematické věci.

Jak složité bude něco takového dokázat? Jaké má Evropská komise v tomto směru možnosti? Jak se prověřuje algoritmus, kterým TikTok doporučuje videa svým uživatelům?

To je velká otázka, ale zase je to krásná příležitost to vyzkoušet. Tohle všechno spadá do takzvaného DSA, aktu o digitálních službách.

‚Podpora Georgesca‘ Podle rumunské tajné služby vedlo na TikToku a dalších sítích rozsáhlou kampaň Rusko, které podporovalo překvapivého vítěze prvního kola voleb, krajině pravicového kandidáta Calina Georgesca. Moskva jakékoliv vměšování do rumunské volební kampaně popřela. Také TikTok odmítl, že by Georgescovi poskytoval zvláštní zacházení.

TikTok bude muset Evropské komisi vysvětlit zaprvé, proč nedostatečně reagoval na upozornění rumunské strany, že nejsou politická videa označována jako politická, respektive volební videa označována jako volební, což byla jeho povinnost a zřejmě nedostatečně splněná.

Zadruhé bude muset vysvětlit, proč jeho algoritmy nebyly schopny rozpoznat míru neautentičnosti v chování. Ale jsme v situaci, kdy to je poprvé v rámci Evropské unie, kdy je nějaká velká platforma k tomuto vyzvána. Pro TikTok to bude velká výzva.

Na jednu stranu se zdá, že ta vlivová operace dokázala opravdu narušit algoritmy natolik, že byla schopná je využít ve svůj prospěch. Na druhou stranu se TikTok velmi holedbá tím, že jeho algoritmy jsou velmi sofistikované a odolné. Uvidíme, jak z toho zkusí vybruslit.

Pokud se nelegální postup prokáže, co provozovatelům hrozí?

Provozovatelům v tuhle chvíli hrozí maximálně tak důrazné napomenutí a výzva k tomu, aby to napravili do budoucna.

Daleko zajímavější je, jestli se z toho nějakým způsobem poučí Evropská komise pro volby, které budou přicházet v následujících měsících a jestli TikTok skutečně zvládne rychle implementovat nějaké principy ochrany.

Podstata problému totiž není v tom, že by TikTok někomu takzvaně vyhrál volby. Problém je, že způsob, kterým byl TikTok zneužit vlivovou operací, narušil férovost volební kampaně, že volby neproběhly ve férovém prostředí.

TikTok bude muset přijmout a komisi reportovat opatření, která udělá proto, aby se nic takového neopakovalo v budoucnu. Problém je férovost voleb a ta byla vážně narušená ve prospěch jednoho kandidáta.