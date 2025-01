TikTok, Douyin, RedNote. Jedna čínská aplikace ‚šmíruje‘, další vzdělává a třetí vítá Američany

Spadají pod stejnou společnost a vypadají téměř identicky. Obsah, který uživatelé najdou při prohlížení TikToku a její čínské verze Douyin, se však výrazně liší. Kromě očekávané čínské cenzury má aplikace i funkce, které brání mladým uživatelům v tom, aby se stali na platformě závislí. Zároveň o nich společnost nesbírá tolik dat jako o cizincích. V posledních týdnech pak roste oblíbenost ještě další čínské sociální sítě, a to RedNote. Washington/Peking 7:00 19. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínské děti na mobilu | Foto: Li Hongbo/VCG | Zdroj: Reuters

Než byl TikTok, existoval Douyin. Původní čínská aplikace vznikla v roce 2016, o rok později se rozšířila i za hranice země. Přestože vypadala stejně, tak oproti Douyinu přijala nové jméno a fungovala nezávisle na své předchůdkyni. Odlišné bylo i publikum – TikTok mohli používat jenom lidem za hranicemi Číny a možné propojení obou platforem tvůrci nedovolovali.

To se za roky fungování nezměnilo, zvětšily se ale rozdíly v obsahu obou platforem. „Zatímco TikToku dominuje prvoplánová zábava, hudební a taneční trendy, na Douyinu najdeme více vzdělávacího obsahu zaměřeného na osobnostní růst, učení se jazykům, lifestylové tipy, tutoriály a podobně,“ vyjmenovává pro iROZHLAS.cz Zuzana Košková, vedoucí programu Red Watch v bezpečnostním centru Evropské hodnoty. Na čínské aplikaci zároveň nechybí cenzoři a moderátoři obsahu.

Rozdíly v obsahu mohou zaznamenat zejména mladí čínští uživatelé, kteří nevidí stejný obsah jako dospělí. Pro různé věkové kategorie existuje speciální obsah, vyráběný k tomu účelu placenými tvůrci. Ti se podle britského deníku The Times zaměřují hlavně na vzdělávací témata, od fyziky a chemie až po finance či umění. Profesor práva na Georgetown University Mark Jia pro australskou stanici ABC News uvádí, že videa mají pomáhat dětem s přípravou na jinak velmi kompetitivní zkoušky.

V Číně jsou také zakázané návykové algoritmy, aplikace proto pravidelně nabádá děti k odložení mobilu a místo nekončící stránky s dalšími videi vkládá mezi příspěvky pětivteřinové pauzy. Zákon z roku 2021 o výrobě a vysílání online obsahu pro zdravý vývoj nezletilých limituje také množství času, které mohou děti na sítích strávit. Děti pod 14 let smí používat Douyin jen 40 minut za den a mezi desátou večerní a šestou ranní se do aplikace nedostanou vůbec. Mladiství do 18 let mají dvouhodinový limit, který mohou denně strávit na mobilu.

„Omezuje to efekt, který aplikace na děti má,“ říká pro iROZHLAS.cz profesorka a zároveň autorka knih zabývajících se mediálními a technologickými vztahy mezi USA a Čínou Aynne Kokasová. „Letošním slovem roku bylo podle oxfordského slovníku angličtiny „brain rot“(v překladu hniloba mozku, která popisuje bezmyšlenkovitou konzumaci obsahu na sociálních sítích, poz. red.). Mozek vám bude jednodušeji ‚hnít‘, pokud strávíte 30 hodin týdně na sociálních sítích ve vývojových letech, na rozdíl od toho, pokud na nich strávíte hodiny tři,“ líčí.

Data v rukou Pekingu

Liší se i typ a množství dat, které obě aplikace sbírají. V Číně uživatelé mohou odmítnout personalizovaný obsah, díky omezenému času neshromažďuje aplikace také tolik dat o dětech. Oproti tomu TikTok kromě toho, co si uživatelé prohlíží a co nahrávají, sleduje i jejich chování mimo aplikaci. Ve Spojených státech navíc sbírá také biometrická data uživatelů – z videí například získá otisk jejich obličeje nebo hlasu, uvádí The Times.

Ty se následně mohou dostat do rukou čínské vlády. Společnost ByteDance, která vlastní TikTok i Douyin, totiž sídlí v Číně, musí proto dodržovat místní zákony a na žádost vydat úřadům data nasbíraná po celém světě. „Přímé důkazy o tom, že by čínská vláda měla přístup k datům z TikToku nemáme. Jsou ale známy případy, kdy zaměstnanci ByteDance v Číně měli přístup k datům o amerických uživatelích, přestože společnost tvrdila opak,“ připomíná analytička Košková.

Na vině jsou podle profesorky Kokasové také nedostatečné americké regulace. „V debatě o TikToku v USA se často ztrácí to, že důvodem, proč TikTok sbírá tolik dat a proč je tak návykový, je ten, že nemáme právní omezení, aby společnosti vlastnící sociální média nezneužívali americké uživatele,“ uvádí.

Evropští uživatelé TikToku jsou na tom lépe. „Pokaždé když jedu do Evropské unie, jsem překvapená, kolikrát musím souhlasit s tím, aby byla moje data shromážděna. A v USA jsou data volná pro všechny,“ přibližuje Kokasová.

RedNote vs. TikTok

Kvůli výše zmíněnému úřady TikTok v USA nakonec zakázaly, nařízení vstoupilo v platnost 19. ledna. Uživatelé ve Spojených státech tak hledají náhradu. Našli ji v Siao Chung-šu, v překladu z čínštiny Malá červená knížka odkazující k diktátorovi Mao Ce-tungovi, která vznikla jako čínská reakce na instagram. Zájem „tiktokových uprchlíků“, jak si Američané na této platformě říkají, udělal z Siao Chung-šu, které zjednodušeně říkají RedNote, v posledních dnech nejstahovanější aplikaci v USA, píše agentura AP. Jelikož ale byla navržena pro čínsky mluvící trh, chybí jí třeba menu v angličtině.

Častokrát se jedná o protestní krok, jak napsala jedna z uživatelek, podle jejíhož názoru se Washington snaží Američany přesvědčit, že Číňané jsou špatní. „Mnoho z nás je chytřejších, tak jsme se rozhodli naštvat naši vládu a stáhnout si skutečnou čínskou aplikaci,“ napsala. „Jsme tu navzdory naší vládě a abychom se naučili o Číně a strávili s vámi čas,“ dodala.

Kvůli oddělení Douyinu a TikToku spolu zároveň tito uživatelé nepřišli dříve do kontaktu. Podle čínské technologické analytičky Ivy Yang proto přísun amerických uživatelů na RedNote „nečekaně vytvořil jednu z nejorganičtějších forem kulturní výměny mezi USA a Čínou, kterou jsme v uplynulých letech viděli“, cituje ji stanice CNN.

Je však otázkou, jak dlouho to vydrží. Podobná situace nastala v roce 2021, kdy se čínští uživatelé mohli v nekontrolovaném prostředí bavit na platformě Clubhouse s lidmi z jiných zemích. Netrvalo však dlouho a čínští cenzoři aplikaci zakázali.

Podobný vývoj se dá zřejmě predikovat i pro současný úspěch sítě RedNote. „Dá se ale očekávat, že se brzy objeví omezení a čínští uživatelé budou od amerických nějakým způsobem odděleni, protože i přes prohlášení čínského ministerstva zahraničí není v zájmu čínské vlády, aby existovala otevřená výměna mezi čínskými a americkými občany,“ uvádí analytička Košková. Podle zpráv se již nechali čínští úředníci slyšet, že „čínští uživatelé nesmí vidět obsah amerických uživatelů“.

Znovu se tak objevuje otázka bezpečnosti uživatelů. „TikTok byl pod velkým drobnohledem, musel změnit své podmínky užití a trochu se přizpůsobit. RedNote nemusel dělat nic z toho. Nečetla jsem jeho podmínky, ale protože se na něj nikdo předtím nezaměřil, tak bych neřekla, že budou přívětivější pro uživatele než TikTok,“ míní Kokasová.