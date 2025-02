TikTok umožní přístup v USA uživatelům Androidu, sociální síť se snaží obejít omezení v zemi

19 amerických států podalo žalobu na Muskův úřad DOGE, prý by neměl mít přístup k citlivým údajům

Poukazují na to, že poradní odbor nemá podle zákonů oprávnění nahlížet do finančních toků schválených Kongresem. To už Musk udělal v případě Agentury pro mezinárodní rozvoj USAID.