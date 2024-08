Tim Walz? Harrisová si mohla vybrat zajímavěji. Zvolila nejnormálnějšího z normálních, říká Lukeš

Kamala Harrisová si za svého kandidáta na amerického viceprezidenta zvolila guvernéra Minnesoty Tima Walze. „Mohla si vybrat mnohem zajímavější osobnosti. Člověka, který byl námořním pilotem, člověka, který se stal astronautem a potom senátorem. Lidi, kteří mají za sebou hory pozitivních výsledků. Tim Walz je v porovnání s nimi naprosto normální,“ říká profesor historie a mezinárodních vztahů na Bostonské univerzitě Igor Lukeš. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 8. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít On je výrazný v tom, jak je nevýrazný, říká o Walzovi Lukeš | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Vinohradská 12

Guvernér Minnesoty Tim Walz působil dlouho v Národní gardě, byl učitelem, 12 let členem Kongresu. Jako guvernér prosazoval třeba bezplatné školní stravování, boj proti změně klimatu nebo rozšíření placené dovolené. Co byste k jeho portrétu doplnil?

Kamala Harrisová si mohla vybrat mnohem zajímavější osobnosti.

Je třeba pochopit, že Tim Walz není sociální inženýr, který by chtěl změnit tvář Ameriky. Je to člověk, který chce přinést normální věci, které jsou v Evropě, a možná i jinde, běžné od 19. století, vysvětluje profesor Igor Lukeš

Člověka, který byl námořním pilotem, člověka, který se stal astronautem a potom senátorem. Lidi, kteří mají za sebou hory pozitivních výsledků. Tim Walz je v porovnání s nimi naprosto normální. Je to člověk, který vypadá a mluví jako běžný Američan.

Znamená to, že nejde o výraznou osobnost americké politiky?

On je výrazný v tom, jak je nevýrazný. Mezi politiky najdete lidi s obrovským sebevědomím, lidi, kteří nahromadili miliardové majetky, kteří vylezli na Himálaje nebo dokázali něco obrovského.

Tim Walz je člověk, který se celý život držel při zemi. Je to člověk ze Středozápadu, což samo o sobě ukazuje na určitý typ Američana. A právě v kontextu amerického Středozápadu, tedy té části Ameriky, přes kterou se létá, protože hlavní život je buď na východním nebo na západním pobřeží, je tento člověk zajímavý tím, jak je ještě normálnější než ostatní normální lidé.

V profilech se dočteme, že podporuje právo žen na potrat, že podporuje LGBTQ komunitu, že podporuje delší dovolenou, placenou dovolenou, ale také že byl myslivec, že podporuje právo nosit zbraň, což je samozřejmě velké téma v poslední době ve Spojených státech. Jak toto všechno jde dohromady?

Všechno to jde dohromady.

On například vysvětloval, že jeho manželce trvalo sedm let, než se jí podařilo otěhotnět. Během těchto dlouhých let se poučil, co těhotenství pro ženu znamená. Takže když například podporuje právo žen rozhodovat o tom, zda budou, nebo nebudou těhotné, nejde o výraz jeho socialismu nebo komunismu, ale je to životní zkušenost.

To, že podporuje právo držet zbraně, je zase výrazem toho, že je ze Středozápadu, kde zbraně skutečně lidé používají k honitbě, a ne proto, aby si je dali do kapsy a šli pít do baru, kde se může stát cokoli.

„Tim Walz podporuje věci, které jsou v Evropě normální, jako třeba delší placená dovolená“

Rovněž podporuje představu, že by v Americe měla být poněkud delší placená dovolená, což by rozhodně nemělo vypadat jako nějaký socialismus v Evropě. Toto zaváděl Bismarck v 19. století. Moje dcery ve Spojených státech mají dovolenou, která je za rok doslova a do písmene 10 dní. A kdyby si těchto 10 dní vzaly v jednom kuse, tak by se na ně všichni dívali jako na lenochy, a proto si běžně Američané berou den dva, které přidají k delšímu víkendu.

Je tedy potřeba pochopit, že on není nějaký sociální inženýr, který by chtěl změnit tvář Ameriky, ale je to člověk, který chce přinést normální věci, které jsou v Evropě a možná i jinde běžné od 19. století.

Proč si Kamala Harrisová vybrala člověka, který je výrazný tím, že je nevýrazný?

Já si myslím, že si ho vybrala právě proto, že ona sama je částečně Afroameričanka, částečně je Američanka asijského původu, částečně běloška, čímž samozřejmě vyčnívá a vzbuzuje pozornost při těchto volbách. Kandidát na úřad prezidenta si má vybrat svého spolubojovníka, který by kandidoval na úřad viceprezidenta, a v tom je potřeba najít rovnováhu.

Takže například proto, že ona je žena, vybere si muže, protože mít dvě ženy by bylo možná pro americké voliče těžko přijatelné. A protože ona vyčnívá v kategoriích, které jsem zmínil, tak si možná právě proto vybrala člověka, který nevyčnívá vůbec.

Jsem si jist, že s ním dlouze mluvila, aby se ujistila, že je mezi nimi dobrá osobní chemie, že zkrátka budou schopni alespoň čtyři roky, ne-li osm, sedět vedle sebe rameno vedle ramena a řešit jednu krizi za druhou. Protože taková je povaha práce v Bílém domě...

