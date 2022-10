Historik Snyder: Je velmi důležité si dělat z Ruska legraci. Když se zasmějeme, tak jej destabilizujeme

Po kolabující ruské armádě a chaosu v ruské společnosti už se trhliny začínají objevovat i v ruské dezinformační mašině. V exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál to řekl Timothy Snyder. Profesor historie se zaměřením na střední i východní Evropu a autor mnoha bestsellerů v září navštívil Kyjev, kde se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Proč Ukrajinci zvládají s ruskou propagandou účinně bojovat? Od stálého zpravodaje Waterville 11:44 4. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký historik Timothy Snyder | Zdroj: Fotobanka Profimedia | ©

Je velmi důležité dělat si z Ruska legraci, mluví Timothy Snyder o tom, jaká strategie podle něj na ruské dezinformace zabírá. Sedíme spolu v kampusu Colbyho univerzity v americkém státě Maine, kde právě dokončil hodinovou přednášku, oblečený do bílé košile s vyšívanými ukrajinskými motivy.

„Není to jediná věc, ale je velmi důležitá, protože oni fungují v režimu, ve kterém je všechno smrtelně vážné. A my je musíme brát vážně, protože mluví o vážných věcech, jako je jaderná válka. Je to pořád dokola, jaderná válka, jaderná válka,“ přibližuje pro Radiožurnál.

„Svým způsobem veškerá ruská propaganda je závislá na předpokladu, že Rusko je velmoc. Celé to závisí na tom, že je bereme vážně. A když se jim upřímně zasmějeme, tak je tím také destabilizujeme. Protože oni v hloubě duše vědí, že to, co dělají, se nedá brát vážně. Oni vědí, že jejich projevy v OSN se nedají brát vážně. Jejich večerní televizní show se nedají brát vážně. A když se tomu smějete, tak jim připomínáte, co sami vědí – že je to celé jenom hra,“ vysvětluje historik.

Vyprávět vlastní příběh

Dalším obecným pravidlem úspěšného boje s dezinformačními kampaněmi Moskvy v různých zemích světa včetně Česka je podle Snydera nesnažit se na výplody ruské propagandy nutně reagovat, ale naopak budovat svoji identitu a vyprávět vlastní smysluplný příběh.

„Základ toho, o co se Rusko snaží, je říci vám, že jste nikdo – že nemáte žádné hodnoty a nic nevíte. Nesnaží se vás o ničem přesvědčit v pozitivním slova smyslu, jen vás psychologicky destabilizovat. Jakmile tohle pochopíte – že cokoli říkají, bychom neměli brát jako pravdivostní tvrzení, ale jako zlovolný psychologický zásah, tak je menší pravděpodobnost, že vás to ovlivní,“ popisuje Snyder.

„Ukrajinci to chápou a jednají podle toho. Než se snažit na obsah ruských dezinformací přímo reagovat, je důležitější upevnit svou vlastní identitu coby člověka, společenské skupiny nebo národa tím, že vyprávím svůj vlastní příběh. Je to pro každého zdravější a také účinnější pro svět jako celek. A to přesně dělá Zelenskyj. Ne každý má jeho nadání, odhodlání a morální principy. Ale obecně je vyprávět vlastní příběh lepší strategie, než se zapojovat do toho, co dělají Rusové,“ upřesňuje.

Ruské dezinformace považuje Snyder za nedílnou součást ruské válečné agrese, která by bez úspěchu propagandy nebyla možná. Ukrajinci jsou podle Snydera samozřejmě ve specifické situaci a mají v boji s ruskou dezinformační mašinou určité výhody, kterých využívají.

„Zaprvé všichni jsou to rodilí mluvčí zběhlí v ruštině, takže mají víc času přemýšlet o tom, co se děje. Zadruhé všichni jsou mladí. Mám na mysli to, že lidem, kteří teď politicky vedou Ukrajinu, je kolem čtyřiceti. To je rozdíl oproti situaci v roce 2014, kdy Rusko provedlo předchozí invazi. Kromě toho bojují o přežití a nezbytnost je matkou vynalézavosti,“ uzavírá americký historik Timothy Snyder.

