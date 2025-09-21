Tisíce příznivců se loučí s Charliem Kirkem na stadionu v Arizoně. Očekává se projev Trumpa
Za přísných bezpečnostních opatření se několik desítek tisíc lidí shromáždilo na stadionu v Glendale v Arizoně na poslední rozloučení se zastřeleným pravicovým aktivistou Charliem Kirkem. Stadion s kapacitou 73 000 lidí zaplnili diváci oblečení v červené, bílé a modré barvě. Za jejich potlesku se na své místo usadil i šéf Tesly a někdejší vysoký představitel současné administrativy Elon Musk. Očekává se, že vrcholem piety bude Trumpův projev.
Pastor Rob McCoy otevřel smuteční obřad tím, že zavzpomínal na Charlieho Kirka jako na oddaného křesťana. Desítky tisíc lidí stály na nohou a zpívaly píseň How great is our God (Jak veliký je náš Bůh) od Chrise Tomlina. Bylo zajímavé vidět, kolik účastníků zná slova písně, což podtrhuje, jak je Kirkovo hnutí úzce propojeno s křesťanskou vírou, podotkla stanice CNN. Poté se na pódiu vystřídalo mnoho řečníků z řad Kirkových blízkých a spolupracovníků.
„Tyran zemře a jeho vláda skončí; mučedník zemře a jeho vláda začne,“ řekl za hlasitého jásotu stadionu bývalý šéf štábu Kirkovy organizace Turning Point USA Mikey McCoy. Odkazoval tím na citát dánského filozofa Sörena Kierkegaarda.
Vzpomínkové bohoslužby se zúčastní i ministr obrany Pete Hegseth, ministr zahraničí Marco Rubio, šéfka tajných služeb Spojených států Tulsi Gabbardová, ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší a ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová.
Očekávají se projevy amerického prezidenta Trumpa, viceprezidenta Spojených státu J. D. Vanceho a vdovy po zavražděném Kirkovi Eriky Kirkové.
Pokračování práce
Kirková už dříve uvedla, že bude pokračovat v aktivistově práci. Kirk v roce 2012 založil organizaci Turning Point USA, která dnes působí na řadě škol a univerzit a je největší konzervativní mládežnickou organizací v zemi.
Jedenatřicetiletého Kirka 10. září zastřelil útočník na univerzitě Utah Valley University ve městě Orem, když diskutoval se studenty. Dva dny nato byl zatčen 22letý Tyler Robinson, kterého vyšetřovatelé obvinili z vraždy s přitěžujícími okolnostmi a dalších souvisejících zločinů. Hrozí mu trest smrti.
Federální vyšetřování Kirkovy vraždy nenašlo spojení mezi obžalovaným z vraždy a levicovými skupinami, proti kterým vystupuje Trump, uvedla NBC News.