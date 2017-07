Tisk: BBC po kritice rozdílných platů chystá změny, některé muže zřejmě nahradí ženy

Podle britského deníku The Telegraph, který zprávu přinesl, by ale rozhodnutí televize mohlo mít opačný účinek a na sexuální diskriminaci by si nakonec mohli stěžovat muži.

Generální ředitel britské BBC Tony Hall slíbil vymazat mzdové rozdíly do roku 2020. O víkendu mu 40 zaměstnankyň BBC doručilo dopis, ve kterém ho žádají, ať koná ihned.

Podle seznamu, který BBC minulý týden zveřejnila na nátlak vlády, je mezi nejlépe placenými zaměstnanci jen třetina žen. Téměř 100 lidí si pak v BBC přijde ročně na v přepočtu více než 4,5 milionu korun.

Nejlépe placený muž - moderátor Chris Evans - si za uplynulý rok vydělal dokonce více než dva miliony liber, což je kolem 66 milionů korun. Dostává tak přibližně čtyřikrát větší plat než nejlépe placená žena Claudia Winklemanová.

Zároveň je patrné, že moderátoři pocházející z etnických menšin vydělávají méně.