Potápěči se po 15 letech vrátili k vraku Titanicu. Je možné, že se do roku 2030 rozpadne na prach, říkají

Slavný Titanik leží pod vodou už 107 let. Není tedy divu, že se dlouhá doba na stavu vraku podepsala. Od poslední návštěvy potápěčů uplynulo už skoro 15 let a průzkumníci jsou nyní překvapení, jak moc se některé části lodi rozpadly. Podle serveru The Guardian jedna z expedicí předvídá, že Titanic do roku 2030 z mořského dna zmizí, protože se působením mikrobů postupně přemění na jemný prach. Londýn 8:26 22. srpna 2019

Na snímcích firmy Atlantic Productions loď vypadá, jako by byla obrostlá korály a posetá krápníkovými sloupy – ve skutečnosti je však pokryta nánosy rzi a bakteriemi konzumujícími kov. Jediné, co vypadá téměř stejně jako před sto lety, jsou okenní tabulky v kajutách.

Některé části na dva kusy rozlomené lodi už úplně chybí. „Překvapivě nejvíc zchátralý je pravobok, kde byly kajuty posádky. Mezi nadšenci Titanicu jsou třeba oblíbené snímky kapitánovy koupelny - ta je teď pryč,“ popsal pro server BBC stav lodi Parks Stephenson, americký historik a člen pátracího týmu, který je zároveň autorem knihy o slavné potopené lodi.

Právě kapitánova koupelna přitom ještě na záběrech před 20 lety vypadala zachovale. Například bílá smaltovaná vana byla naprosto v pořádku, jen plná mořského odpadu.

Návrat k přírodě

Na rozpadu částí Titanicu má podíl slaná voda a bakterie rozkládající kovy. Podle průzkumníků to jimi na lodi doslova žije – a právě tento život do budoucna způsobí, že se vrak rozpadne na prach, píše The Guardian. „Titanic se vrací k přírodě,“ podotkl Stephenson.

K lodi se na začátku srpna ponořil tým vedený podnikatelem a průzkumníkem Victorem Vescovem, která nedávno zkoumala i 12 kilometrů hluboké dno Mariánského příkopu. Titanic se nachází v Atlantickém oceánu asi 600 kilometrů jižním směrem od kanadského ostrova Newfoundland v hloubce 3,8 kilometrů.

K vraku průzkumníci zavítali pětkrát po sobě v miniponorce firmy Triton. Stav lodi pečlivě zdokumentovali a záběry chtějí zveřejnit v připravovaném dokumentu Atlantic Productions.

Vrak jako jediný svědek

Podle Roberta Blytha z Národního námořního muzea v britském Greenwich bylo důležité zbytky lodě zdokumentovat právě nyní, dokud „má co říci“. „Všichni přeživší jsou po smrti a vrak je v současnosti jediným svědkem zkázy Titanicu“ řekl pro BBC.

Slavné plavidlo se potopilo 14. dubna 1912 po srážce s ledovcem. Na jeho palubě bylo tenkrát zhruba 2200 pasažérů, z nichž bezmála 1500 zahynulo. Vrak Titanicu potápěči poprvé objevili v roce 1985 a během dvou let od nálezu z něj vyzvedly na dva tisíce artefaktů.

O dalších deset let později – v roce 1995 – se k němu potopil režisér James Cameron a natočené záběry použil pro svůj velkofilm Titanic, který vyšel v roce 1997 s Leonardem DiCapriem a Kate Winsletovou v hlavních rolích.

Od roku 2012, kdy si svět připomněl sté výročí tragédie, je vrak pod ochranou organizace UNESCO.