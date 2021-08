Spolek Vlčí máky: S afghánskými tlumočníky jsme v neustálém kontaktu. Pracovali s veterány, věříme jim

O tom, že lidem, kteří spolupracovali s koaličními vojáky, jde často o život, svědčí případ jednoho z tlumočníků, se kterými je v kontaktu Spolek Vlčí máky. Podle jeho informací muže unesla afghánská milice. Později byl propuštěn zbitý, ale živý. Další spolupracovníci české armády se podle spolku s rodinami skrývají. Situaci přiblížila Radiožurnálu Miroslava Pašková, předsedkyně Spolku Vlčí máky, který stojí za iniciativou Zachraňme tlumočníky. Kábul 20:21 16. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští vojáci v Afghánistánu (ilustrační foto) | Zdroj: Armáda ČR

Máte informace, jak je na tom teď onen tlumočník, který byl zajatý Tálibánem?

Začal se stahovat za pomoci svého bratra, když se dostal ze zajetí na nějaké bezpečné místo. Tam se k němu připojil další tlumočník, který pracoval přímo s ním. Jsou to přátelé. Takže vyšel ze svého úkrytu a dostal se k němu. Pak se spojili a přesunuli se na další bezpečné místo. Stran toho si myslím, že relativně bezpečně ministerstvo obrany i generální štáb ví, kde jsou, takže pokud budou chtít, mohou je vyzvednout.

V Ázerbájdžánu je pro evakuaci připravený armádní speciál. Čeká na povolení k přistání v Kábulu Číst článek

Z jakých zdrojů máte informace právě o tom, co se v Afghánistánu děje a odkud čerpáte informace o osudech jednotlivých spolupracovníků armády?

Samozřejmě sleduji média. Ale jinak já jsem v nepřetržitém kontaktu s těmi tlumočníky, které se nám podařilo kontaktovat a spojení s nimi si udržet. Neustále mi tady přicházejí zprávy, které ne vždycky stíhám sdílet. Posílají nám někdy i fotky a videa o tom, kde zrovna jsou nebo co se děje. Komentují to, abychom věděli. Dotazujeme se jich pravidelně zhruba každou hodinu - na to, kde jsou a jakou mají situaci. V posledních hodinách jsme je přemístili na místo, kde si myslíme, že by mohli být relativně v bezpečí a v dosahu letiště, pokud by se měla povést ta evakuace.

S kolika lidmi, kteří spolupracovali s Čechy, tedy jste ještě v kontaktu?

My jsme na počátku byli v kontaktu asi s dvanácti. Pak někteří odpadli, protože jsme se dozvěděli, že se dostali do prvního letu. Teď jsem si před chvílí psala s těmi, kteří měli být v tom druhém letu, ale letiště bylo uzavřeno. Naše české letadlo čeká v Baku, takže jsme si to potvrzovali, zda spolupracovníci čekají i nadále na kábulském letišti. Tamní situace není ideální. Máme jich zhruba pět venku. V průběhu dne jsme se spojili s dalšími. Volali nám konkrétní vojáci, veteráni z misí, kteří byli v kontaktu se spolupracovníky a taktéž se o ně zajímají.

Celkem 20 afghánských tlumočníků s jejich rodinnými příslušníky plánuje do Česka přemístit ministerstvo obrany. Musí však projít bezpečnostní prověrkou.

S přemístěním spolupracovníků počítá také ministerstvo zahraničí.

První evakuační let přistál v Praze ráno, druhý je na cestě.

V tuto chvíli je v ázerbájdžánském Baku a podle ministra obrany Metnara (za ANO) čeká na povolení k přistání v Kábulu.

Týká se to lidí, kteří jsou na evakuačním seznamu, nebo nikoliv?

No, bohužel tito lidé tam nejsou. Jinak by byli svoláni dříve. Problém seznamu je ten, že se v průběhu času vyvíjí. My jsme s některými novináři žádali, aby ministerstvo obrany ta jména ověřovalo. Poté skutečně ministerstvo obrany začalo znovu jaksi procházet onen seznam a doplňovat ho. Tak se stalo, že nám tam přidali v neděli večer další dva lidi. V pondělí potvrdili zase další dva. Bohužel vláda s tímto programem přišla strašně pozdě. Trošku se vaří z vody. Ukazuje se, že někoho, komu říkají, že by ho vzali, zavčas neřeknou, aby se stáhl na letiště. Kvůli tomu lidi naháníme po celém Kábulu. Jednoho spolupracovníka nám tálibánci zajali, ale podařilo se ho nakonec dostat ven.

ONLINE: Na kábulském letišti přišlo o život několik lidí. Ve městě panuje po příchodu Tálibánu chaos Číst článek

Stále platí, že se na ten evakuační seznam dostanou jen ti, kteří mají aktuální kontrakt anebo jsou tam třeba ti, kteří pracovali pro armádu třeba do roku 2017?

Ptáte se trochu na špatné adrese. Na to by mělo odpovědět ministerstvo obrany. Domnívám se však, že časové kritérium naštěstí přestává platit.

Jak se vám daří informace, které k vám z Afghánistánu přicházejí, ať už od dalších spolupracovníků nebo o tom, co se tam děje, ověřovat?

Ověřovat je úplně nepotřebujeme, protože tlumočníky jsme měli ověřené již dříve. Když nám teď někdo přidal na seznam nové, tak to dělají vojáci a těm důvěřujeme. Když nám veterán řekne, že s ním sloužil, spoléháme na to. Jinak se snažíme nějakým způsobem komunikovat, hodně nám v tomto pomáhají někteří novináři, skrze které se informace dostávají k ministerstvu obrany. Ty lidi známe, máme je ověřené z minulosti, máme jejich diplomy, smlouvy a doporučené dopisy, které jim armáda psala.

