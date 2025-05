Tohle je kolektivní trest. Zadržovat pomoc není ospravedlnitelné, viníkem je Izrael, říká Palestinka

Mezinárodní společenství zesiluje tlak na Izrael, který pokračuje ve vojenské ofenzivě v Pásmu Gazy. Izraelská vláda přes odpor některých ministrů povolila po třech měsících blokády první humanitární dodávky do enklávy. „Izrael pustil do Gazy pět kamionů, tudíž se ani k mé rodině nic nedostalo. Je to naprostá kapka v oceánu,“ říká pro Český rozhlas Plus Yara Abu Aataya, designérka palestinského původu, jejíž část rodiny žije v Pásmu Gazy. Praha 13:44 21. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Palestinci si prohlížejí škody na místě izraelského útoku na dům v centrální části pásma Gazy | Foto: Ramadan Abed | Zdroj: Reuters

Jaké máte zprávy o humanitární situaci v Pásmu Gazy?

Mám rodinu v Gaze, nicméně i kdyby Hamás pomoc zadržoval – což se objevuje dost často a mimochodem na to nejsou důkazy a nic neospravedlňuje smrt civilistů a dětí. V úterý OSN varovala, že pokud nebude během 48 hodin umožněn přístup humanitární pomoci, může zemřít až 14 000 dětí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Situaci v Gaze popisují designérka Yara Abu Ataya, jejíž rodina v Pásmu Gazy žije, a česká velvyslankyně Veronika Kuchyňová-Šmigolová

Momentálně je denně potřeba 500 až 600 kamionů s pomocí. Vy jste teď zmiňoval, že pár kamionů vstoupilo do Pásma Gazy, aktuálně jich Izrael pustil pět. Tudíž se ani k mé rodině nic nedostalo. Je to naprostá kapka v oceánu.

Údajně jsou připraveny další kamiony, nějakých 100 už má povolení, další tisíce jsou připravené. Podle toho, co vám říkají vaši příbuzní, byla a je situace na místě podle nich opravdu kritická? Protože Izrael tvrdí, že po nějakou dobu bylo v Pásmu Gazy zásob dostatek, konkrétně z období před vyhlášením blokády.

Ano, situace je skutečně velmi kritická, navíc pro mě hluboce osobní vzhledem k tomu, že moje babička byla zavražděna izraelskou blokádou, protože neměla přístup k lékům, jídlu a čisté vodě. A tohle je realita milionu obyvatel Gazy. Právě teď, zatímco mluvíme, tam lidé umírají, protože přes 70 dní nevstoupila humanitární pomoc do Pásma Gazy.

‚Vyčištění Gazy‘

Komu ti lidé na místě, se kterými komunikujete, kladou tu těžkou humanitární situaci za vinu? Pouze Izraeli?

Pouze Izraeli, protože nejsou ani žádné důkazy, že by někdo jiný zadržoval humanitární pomoc. Navíc sami izraelští ministři a poslanci mluví o vyčištění Gazy nebo o tom, že Palestinci nemají nárok na to žít na tom území.

Třeba v úterý bývalý poslanec řekl, že každé dítě, každé miminko v Gaze je nepřítel, že nepřítelem není Hamás a že musí Gazu dobýt, kolonizovat a nenechat tam jediné dítě z Gazy.

Na druhou stranu agentury přinesly zprávu, že Palestinci například v Chán Junisu a na dalších místech proti Hamásu protestovali. Údajně skandovali „chceme jíst, Hamás ven“ nebo „Hamás jsou teroristi“. Takovéto projevy nespokojenosti i toho, že za ten nedostatek dodávek a blokádu může i Hamás, tam tedy také jsou, nebo ne?

Demonstrace se děly, ale nebylo to kvůli tomu, že by Hamás blokoval humanitární pomoc…

Izrael zahájil rozsáhlou pozemní operaci v Pásmu Gazy. Poslední nemocnice na severu zavřela Číst článek

Ale protože třeba nechce dohodu a z tohoto důvodu byla uvalena blokáda. Nemůže to být z tohoto důvodu?

Myslím, že tohle jsou pouze domněnky, ale mám konkrétní citace konkrétních lidí, kteří jsou na mnohem vyšších pozicích. Navíc se tady bavíme o Hamásu, ale Hamás není vláda. Tohle je kolektivní trest (pro všechny v Gaze). Není ospravedlnitelné zadržovat humanitární pomoc.

A je ospravedlnitelné držet rukojmí, když teď třeba izraelský premiér Benajmin Netanjahu říká, že právě k tomu chce vojenským tlakem Hamás přimět?

Rukojmí už izraelský premiér několikrát odmítl. Nicméně o rukojmích bychom se mohli bavit i na palestinské straně, rukojmí jsou na obou stranách.

Co tím myslíte, že na palestinské straně jsou rukojmí?

Česká média rádi označují palestinské rukojmí jako palestinské vězně, akorát jsou to děti od čtrnácti let, které jsou vězněny bez jakéhokoliv rozsudku. Tyhle rukojmí mám na mysli, protože těchhle lidí je ve věznicích spousta.

Rozhovory s designérkou palestinského původu Yarou Abu Aatayou a českou velvyslankyní v Izraeli Veronikou Kuchyňovou Šmigolovou si můžete poslechnout ze záznamu v úvodu článku.