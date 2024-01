‚Tohle je Polsko, a ne Tuskoland!‘ Desítky tisíc lidí se ve Varšavě sešly na demonstraci proti nové vládě

Desítky tisíc Poláků se ve čtvrtek v centru Varšavy sešly na demonstraci svolané opoziční stranou Právo a spravedlnost (PiS). Akce pod heslem „na obranu svobody slova, médií a demokracie“ se konala před sídlem Sejmu, dolní komory parlamentu. Zatímco organizátoři hovořili o 100 000 až 300 000 demonstrantech, varšavská radnice odhadla jejich počet na 35 000, upozornil server Wirtualna Polska na výrazný rozdíl v odhadech. Varšava 23:36 11. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příznivci strany Právo a spravedlnost (PiS) se ve Varšavě sešli na protestu proti revizi státních médií a zatčení bývalého ministra vnitra a jeho náměstka | Foto: Aleksandra Szmigiel | Zdroj: Reuters

Demonstranty do metropole podle radnice přivezlo 405 autobusů. Vůdce PiS Jaroslaw Kaczyński podle agentury PAP hovořil o tom, že kdyby bylo jaro či léto, demonstrantů by jistě bylo dvakrát více. Agentura DPA charakterizovala demonstranty jako převážně starší lidi.

Fotogalerie (11)







Policie „neodhaduje počet“ účastníků akce, řekla agentuře PAP po skončení demonstrace policejní mluvčí Marta Gierlická a poděkovala vše strážcům zákona, kteří se přičinili, že se akce konala v klidu. Odehrálo se jen několik incidentů, které se hlavně týkali lidí, kteří omdleli.

PiS svolala protest kvůli sporu s novou vládou o veřejnoprávní televizi a rozhlas a státní tiskovou agenturu. Tato média strana během své vlády v uplynulých osmi letech ovládala. A také na obranu dvou poslanců, bývalých členů vlády PiS, kteří byli po pravomocném odsouzení uvězněni a přišli o své mandáty.

V Česku a Polsku se cizinec z Evropské unie straníkem nestane. Porušení práva, zní z Bruselu Číst článek

Kaczyński tvrdil, že proevropská vláda Donalda Tuska, jeho úhlavního soupeře v dřívějších letech, se pokusí zničit či převzít všechny instituce a nakonec zničit i úřad prezidenta, který zastává spojenec PiS Andrzej Duda. Zničení Polska jako státu je podle Kaczyńského součástí širšího plánu na přeměnu Evropské unie na instituci podřízenou nejsilnějším členům, tedy hlavně Německu a částečně také Francii. Musíme vyhrát velkou bitvu o Polsko svrchované a nezávislé, musíme změnit tento režim, apeloval šéf PiS.

Demonstrace se od Sejmu přesunula před úřad vlády. V davu bylo vidět mnoho polských vlajek a transparenty s logem odborového svazu Solidarita. Demonstranti skandovali hesla jako „Svobodné Polsko!“, „Tusk do vězení, a ne do Bruselu“. „Němec nám nebude plivat do tváře“ či „Toto je Polsko, a ne Tuskoland“, stálo na transparentech.

Uzavření ulic v centru Varšavy kvůli demonstraci zkomplikovalo dopravu v polské metropoli.