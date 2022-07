Brněnské kořeny. Kandidát na britského premiéra má vazby na českožidovskou rodinu Tugendhat

Jeden z pěti možných následovníků britského premiéra Borise Johnsona by mohl být Tom Tugendhat s vazbami na významnou podnikatelskou rodinu s brněnskou stopou.

Propojení brněnské rodiny a kandidátem konzervativní strany potvrdil ředitel Brněnského muzea (Vily Tugendhat) Zbyněk Šolc, kandidátův strýc Christopher Tugendhat i Lukas Hammer, vnuk Grety Tugendhatové, na jejíž zakázku byla v letech 1929-1930 postavená funkcionalistická vila Tugendhat, která je zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO.

„Tom zcela jistě pochází z rodiny Tugendhat. Toto jméno nese jen jedna rodina na celém světě. Jsem si však téměř jistý tím, že moje babička Greta nikdy nepotkala Tomova tatínka ani dědečka. Tomova rodina pravděpodobně opustila Moravu před více než sto lety,“ sdělil Hammer serveru iROZHLAS.cz

Vazby na Česko popsal serveru iROZHLAS.cz baron Christopher Tugendhat, britský konzervativní politik, bývalý člen Evropské komise (1977 - 1985) a strýc kandidujícího.

„Celá rodina Tugendhat pochází z polského Bílska. V 19. století se rodina rozdělila na několik částí. Jedna se přesunula do Paříže, další do Vídně a zbytek do Brna. V Brně pak založili textilní firmu a nechali postavit vilu. Moje babička z tatínkovy strany pocházela z Brna. Můj synovec je tím pádem s brněnskou rodinu vzdáleně propojený,“ sdělil Christopher Tugendhat.

Jeho sestra se s rodinou Tugendhatových z Brna setkala. „Já jsem je nikdy nepotkal, ale vilu jsem navštívil. Jsem na ní a na svou českou větev rodiny velmi hrdý,“ podotkl Christopher Tugendhat.

Britská část rodiny Tugendhat má rakouské kořeny z dob, kdy Tomův dědeček emigroval z Vídně do Británie. Tam konvertoval z judaismu k římskokatolické církvi, ke které se hlásí i jeho kandidující konzervativní poslanec Tom Tugendhat. Před zahájením politické kariéry měl také částečný úvazek v britské armádě, kde působil jako důstojník. Sloužil ve válce v Iráku a Afghánistánu. Od roku 2017 předsedá zahraničnímu výboru dolní sněmovny.

V roce 2016 hlasoval Tom Tugendhat proti Brexitu a podpořil pokračování členství Velké Británie v Evropské unii v referendu v roce 2016.