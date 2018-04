Pět dní vlakem z Vancouveru do Chicaga. Před 100 lety začala Masarykova cesta po Americe

Dnes jsou staré parní hodiny ve Vancouveru atrakcí pro turisty, ale před sto lety si na nich Tomáš Garrigue Masaryk mohl ověřit, jestli nejde pozdě na vlak. Tenkrát totiž stály před soudobým hotelem Vancouver, kde budoucí prezident strávil noc, než se vydal na cestu vlakem do Chicaga.

„To muselo být velmi, velmi malebné putování. Stejnou trasou Skalistými horami dodnes jezdí vyhlídkový vlak. Lidi platí velké peníze za ty úžasné výhledy. Vysoké hory s ledovci a hlubokými průsmyky, obrovské stromy, medvědi, orlové, s trochou štěstí i lososa v horské řece mohl zahlédnout. Byla to tenkrát totální divočina, liduprázdný kraj - a vlastně je to tak pořád. Umím si představit, že to pro něj bylo naprosto dech beroucí,“ popisuje Radiožurnálu Will Woods, místní znalec reálií Vancouveru a okolí z dob, kdy tudy Masaryk projížděl - s cíli ryze praktickými, ale také v něm se probouzel romantik.

I když, jak upozorňuje jeho pravnučka Charlotta Kotíková, spíš při předešlé devítidenní plavbě z Jokohamy do Vancouveru než potom v horách. „Přírodu zřejmě měl rád a byl rád venku, ale, to je někde taky napsané, cítil se, že ho to uzavírá, kdežto u moře že to bylo otevřené a že se cítil svobodnější. Ono to je velice filozofické dívat se na vlny, které se nikdy neopakují. Je to neuvěřitelný živel,“ popisuje Kotíková.

V Masarykově pozůstalosti najdeme pohlednici luxusního horského hotelu v Banffu, který leží v horách v dnešním stejnojmenném národním parku.

Stejně jako nedaleké středisko Lake Louise, kde se zachránce místní historické železniční stanice Jerry Cook stará o komfortní vagón pro obchodní cestující z roku 1906 a občas v něm i přespává.

Je přesvědčený, že právě tímto typem vozu, tehdy velmi rozšířeným, tudy projížděl budoucí první prezident Československa, který cestoval s Josefem Hrůzou, svým kuchařem a tělesným strážcem, nebo s Karlem Perglerem, který ho podle dochovaného telegramu přijel do Vancouveru přivítat a stal se v Americe Masarykovým sekretářem.

Jerry Cook ukázal zpravodaji Českého rozhlasu v USA vybavení vagónu od jídelny a méně luxusních kupé až po útulnou ložnici s velkou postelí a tlustou peřinou, křesílkem, stolkem i lampičkou, ale i s balkónkem a výhledem do krajiny na samém konci vlaku.

V rozmezí několika metrů jsou na stěně rozmístěné zvonky, kterými si cestující mohli přivolat obsluhu, kdykoli se jim něčeho nedostávalo.

Tomáš Garrigue Masaryk strávil na cestě z Vancouveru do Chicaga pět dní, a když vystoupil v cílové stanici, čekalo ho velkolepé přivítání víc než stotisícovým davem. Přesně po sto letech se tam s ním vynoříme v sobotu 5. května.