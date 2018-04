Luxusní parník, stříbrné příbory a impozantní hotel. Masaryk před 100 lety připlul do USA

Loď, na které Masaryk připlul, byla zničena za druhé světové války. A tak s Hellerem Goodspeedem z knihovny Univerzity Britské Kolumbie stojíme aspoň u jejího velkého modelu, který tu mají.

„Na svou dobu to byla opravdu příjemná, rychlá loď. Luxusní parník pro 1200 lidí dopravoval cestující přes Pacifik z Asie sem do Vancouveru. V roce 1918 sloužil teprve pět let, takže byl relativně nový a v dobrém stavu,“ přibližuje pro Radiožurnál.

Kromě obří atrapy v reálu asi 200 metrů dlouhé lodi obsahuje sbírka Wallaceho Chunga, jehož matka připlula z Číny do Vancouveru stejným parníkem rok po Masarykovi, i originální předměty. Díváme se přes sklo vitríny na stříbro a porcelán, které mohly Masarkyovi projít rukama.

„Tohle je snídaňová jídelní souprava - porcelánové talíře a stříbrné příbory. Každý parník měl tenkrát svůj vlastní design, takže víme jistě, že tohle je nádobí z Empress of Asia,“ vysvětluje Goodspeed.

„Doktor Chung ty kousky koupil od místního potápěče, který je vylovil z písčitého dna místního přístavu. Když potom doktor Chung zkoumal, jak se tam dostaly v tak dobrém stavu, zjistil, že když zaměstnanci společnosti, která loď vlastnila, myli nádobí, občas se stalo, že ve spěchu prostě špinavé talíře a příbory místo mytí radši vyhodili z okna,“ doplňuje.

Snídaňová jídelní souprava - porcelánové talíře a stříbrné příbory. Každý parník měl tenkrát svůj vlastní design | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Hotel Vancouver, tehdy zřejmě nejlepším v zemi

S nadšencem a sběratelem Jasonem Vanderhillem, který provozuje web o historii Vancouveru, jsme vystoupali až pod střechu obchodního centra a díváme se na ulici, po které se Masaryk nejvíc pohyboval.

Jak říká, třída Granville byla už tehdy rušná, plná obchodů, chodců, koňských povozů a s tramvajovou linkou. Vedla od přístavu a nádraží do kopce sem, k tehdejšímu hotelu Vancouver, kde Masaryk přenocoval.

„Pokud jste budoucí prezident nového státu, nemůžete bydlet jinde než v tehdejším hotelu Vancouver," říká průvodce Will Woods. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Kdybych si mohl vybrat místo a dobu z historie Vancouveru, kam bych se mohl přenést v čase a zajít na večeři, vybral bych si panoramatickou střechu tohoto hotelu. V šestnáctém patře tam měli luxusní restauraci s úžasným výhledem na celé město,“ zasní se Will Woods.

Se svou společností Forbidden Vancouver provádí zájemce po těch částech města, kam se běžní turisté nehrnou.

O rychle rostoucím, dopravním, obchodním a uměleckým životem tepajícím Vancouveru za Masarykových časů by dovedl vyprávět hodiny. Včetně tehdejší prohibice nebo hotelu, který už je dávno zbořený a pod stejným jménem postavený znovu o několik ulic dál.

„Pokud jste budoucí prezident nového státu, nemůžete bydlet jinde než v tehdejším hotelu Vancouver. Impozantním hotelu, zřejmě nejlepším v celé zemi. Stál na rohu dvou nejrušnějších ulic, zabíral celý blok a měl třeba i své vlastní divadlo,“ popisuje Woods.

Jenže Tomáš Garrigue Masaryk, který přesně před sto lety připlul do Vancouveru pod konspirativním jménem Thomas Marsden, tehdy ještě nemohl tušit, jak bude jeho americká mise důležitá a úspěšná a že nějaké Československo opravdu vznikne.

Hotel Vancouver už je dávno zbořený a pod stejným jménem postavený znovu o několik ulic dál. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas