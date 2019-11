Stojím za demonstranty z Hongkongu. Česko je na utlačování svobod citlivé, říká ministr Petříček

„Šokující násilí v Hongkongu nic nevyřeší. A obyvatelům Hongkongu vzkazuji: V nenásilném boji za vaše práva jsem s vámi,“ stojí mimo jiné v tweetu, který zveřejnil český ministr zahraničí za ČSSD Tomáš Petříček. Zároveň uvedl, že se připojuje i k aktuálnímu stanovisku Evropské unie vůči situaci v bývalé britské kolonii. Už téměř půl roku tam pokračují prodemokratické protesty především mladých obyvatel. Praha 11:20 20. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Petříček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Napětí v posledních dnech navíc vystupňovaly ozbrojené střety kolem Polytechnické univerzity. V jejím areálu stále zůstávají na protest desítky studentů – přes výzvy úřadů, aby tuto lokalitu opustili.

„Zastáváme se práva občanů pokojně vyjádřit svůj nesouhlas. Česká republika je velmi citlivá na utlačování občanského názoru, i s ohledem na před pár dny slavené výročí sametové revoluce. Jsem rád, že jsme se vyjádřili a společné stanovisko podpořily všechny státy Evropské unie,“ řekl Petříček Radiožurnálu s tím, že je důležité, aby unie postupovala jednotně.

@TPetricek Šokující násilí v #HongKong nic nevyřeší! Je nutné chránit základní svobody, včetně svobody shromažďování, ale také zajistit dodržování práva. Násilí by nemělo projít beztrestně ani policistům či vojákům, ani demonstrujícím. S protestujícími je třeba mluvit... 9 188

„Je naprosto zásadní, aby obě strany jednaly umírněně a zasadily se o deeskalaci. Jakékoliv násilí považuji za nepřijatelné,“ dodal Petříček. Své vyjádření na twitteru ani společné prohlášení Evropské unie nevnímá jako něco, co by Peking mohl chápat jako vměšování se do vnitřních záležitostí Číny.

„Naprosto respektujeme dohodu, která hovoří o jedné zemi a dvou systémech. Je třeba zdůrazňovat, že Hongkong má specifické postavení. Česká republika nikterak nezpochybňuje, že patří pod Čínskou lidovou republiku, je ale důležité zdůraznit, že jde o zvláštní administrativní oblast,“ řekl český ministr zahraničí.

Česká republika podle ministra zahraničí Petříčka podporuje boj obyvatel Hongkongu proti útlaku.

Veškeré výzvy podle něj míří zároveň na obě strany. „Je to apel na to, aby se situace uklidnila a otevřela se cesta k dialogu. V podobných situacích se vždy snažíme, aby spolu jednotlivé strany začaly jednat o svých požadavcích.“

Petříček také uvedl, že existují obavy z toho, že dojde k ještě dalšímu stupňování násilí „Apelujeme na obě strany, aby násilnosti ukončily. Věřím, že se podaří najít cestu k tomu, aby situace neeskalovala,“ řekl.