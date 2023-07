Petříček: Maďarsko a Turecko jsou problematičtí partneři. Snažme se je pochopit, ale nezavírejme oči

Podpora Ukrajiny ve válce s ruskou agresí ze strany NATO i Evropské unie je silná, ne však jednotná. „Důvody, proč Maďarsko neposkytuje tolik podpory Ukrajině, nejsou nutně úlitbou Ruské federaci, ale jsou často mnohem prozaičtější,“ naznačuje Tomáš Petříček, analytik Ústavu mezinárodních vztahů Praha a také bývalý ministr zahraničí za ČSSD (dnes SOCDEM). O možných příčinách a řešeních odlišných postojů na věc hovoří v pořadu Osobnosti Plus. Praha 21:03 31. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viktor Orbán na summitu v Praze | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Český rozhlas

Podle Petříčka je členský závazek států sdružených v NATO o podpoře Ukrajiny jasný. „A protože aliance funguje na základě konsensu, tak nakonec s tímto postojem k okupované zemi souhlasilo i Maďarsko.“

„To, že v praxi nedodává samo vojenské vybavení, ještě nic nemění na tom, že politicky tuto pozici podporuje nebo aspoň minimálně s ní souhlasí.“

Je samozřejmě možné se bavit, na kolik chceme se státy typu Maďarska partnersky spolupracovat v rámci aliance, uznává analytik.

„Ale nezaznamenal jsem ani z úst české vlády nějaké kritičtější vyjádření na adresu maďarské vlády za tuto politiku.“

Je tak prý na zvážení, zda bychom neměli chápat současnou situaci jako závazek do budoucna. „Evropa se bude muset lépe postarat o to, aby v našem okolí bylo bezpečno, a také to bude něco stát.“

Válka na Ukrajině urychlila navyšování prostředků, které jednotlivé státy na svou obranu vydávají.

„Do té doby jsme žili v době relativního míru, teď si ale uvědomujeme, že bezpečnost v Evropě je stále křehká a naše bezpečnost závisí na naší schopnosti se bránit a také schopnostech stabilizovat naše okolí,“ komentuje Petříček.

„Některé státy mohou být krátkodobě černým pasažérem v NATO, ale to se vrátí v tom, jak na ně ostatní státy nahlíží a jak ochotné budou věřit jejich slibům.“

Důvěryhodnost v zahraniční politice je velmi zásadní, připomíná analytik. „Pokud se dopouštíte ekvilibristiky, jakou dělá Orbán, ale i řada dalších, například Turecko, tak důvěra v takový stát klesá a promítá se to i do dalších oblastí než jen té bezpečnostní.“

Přesto ale není naším zájmem přerušit partnerství s těmito státy. „Jsou to problematičtí partneři, musíme se s nimi naučit žít, možná trochu pochopit jejich pozice, ale to také neznamená, že bychom měli před jejich chováním zavírat oči.“

„Jako celek NATO neselhává. Dodává potřebnou materiální i finanční podporu a posunul se i pohled na budoucnost Ukrajiny. Jsem přesvědčen, že po roce a půl války je její evropská i alianční perspektiva míněna skutečně vážně,“ shrnuje bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček.