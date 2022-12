Poradce premiéra Pojar: Stabilní Balkán znamená bezpečnější Evropu. Partnerství je v našem zájmu

Podle premiéra Petr Fialy (ODS) je nutné posunout ostrahu schengenského prostoru dále na jih, před jeho hranice. „Mnohé balkánské země to chápou. Chápou, že přes ně proudí uprchlíci do Evropy a že se to Evropské unii nelíbí, a vědí, že s tím musí něco dělat,“ nastiňuje Tomáš Pojar, náměstek ministra pro evropské záležitosti a poradce premiéra. Praha 21:38 7. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V zájmu Evropské unie by podle Pojara mělo být udržení stability na Balkáně | Foto: Yan Renelt / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Tyto země jsou tak podle něj připraveny na spolupráci, ke které už v určité míře dochází. Během summitu EU a zemí západního Balkánu, který se konal v albánské Tiraně, prý došlo k několika dalším dohodám a příslibům ze strany balkánských zemí.

„Například, že budou více harmonizovat vízovou politiku s EU, a tedy nebudou mít třeba bezvízový styk se zeměmi, ze kterých k nim proudí občané těch zemí a pak pokračují dál do Evropy.“

Postoje jednotlivých zemí se ale liší a také se mění v čase. „Jsou země, které více spolupracují a v zásadě se naprosto připojují k evropské politice, a jsou země, které chtějí být ze svého pohledu více autonomní, ale nakonec si musí vybrat, jestli chtějí větší spolupráci s EU nebo ne,“ vysvětluje. Obecně prý ale platí, že srbská pozice není v mnoha ohledech úplně nejvstřícnější.

Stabilní Balkán

V zájmu Evropské unie by pak podle něj mělo být také udržení stability na Balkáně. „Je to část Evropy, která není úplně automaticky stabilní, a náš zájem je, aby tomu tak bylo. Protože v případě, že by vypukly nějaké vnitřní konflikty, občanské války, války mezi jednotlivými státy, tak by to vedlo k větší nestabilitě, chaosu, migrantům, uprchlíkům, a dokonce i k tomu, že bychom opět pravděpodobně museli posílat na místo více našich vojáků než v posledních 20 letech.“

„Naším společným zájmem tak je udržet ve hře evropskou perspektivu, udržet snahu těch zemí provádět reformy vlastního systému, ekonomické reformy. Přispívat na to, aby měly funkční systém.“

Během českého předsednictví prý navíc byla posílena naděje těchto zemí na vstup nebo přibližování se EU.

„Hned na začátku předsednictví se podařilo dotáhnout do konce proces udělení kandidátského statusu pro Severní Makedonii a Albánii. Je i určitá dohoda na vízové liberalizaci, konkrétně s Kosovem, ale podmíněná nástupem nového vízového systému, který bude snad funkční za rok odteď a nebude se týkat jenom Kosova, ale i ostatních zemí.“

Důležitým symbolickým gestem byl pak podle Pojara i samotný summit v Tiraně, kdy celá sedmadvacítka přiletěla na západní Balkán.

