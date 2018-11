Vnímal jsem tendence vymístit mě, velvyslanectví ale není trafika, říká policejní exšéf Tuhý

„Hovořit o trafice mi přijde velmi neprofesionální a neobjektivní,“ říká bývalý policejní prezident Tomáš Tuhý, který skončil ve funkci k 31. říjnu. V rozhovoru pro deník Právo tak hájí svoje nové působení na českém velvyslanectví na Slovensku. O odchodu začal přemýšlet už před rokem, kdy podle svých slov vnímal tendence, aby se „vymístil“. Praha 11:12 1. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý policejní prezident Tomáš Tuhý a ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Jednoznačně to vylučuju. A ani neodcházím z důvodu špatné práce, ale proto, že jsem se rozhodl téměř před koncem svého mandátu zvolit novou formu uplatnění a cítím to tak,“ odmítá Tuhý v rozhovoru pro Právo, že by post velvyslanec na Slovensku byl úlitbou za rezignaci před koncem svého mandátu.

Profil: Tomáš Tuhý Tomáš Tuhý u policie pracuje 27 let, je držitelem bezpečnostní prověrky na stupeň Tajné. Kariéru u policie začal na obvodním oddělení ve Městě Albrechticích, které později také vedl. Působil jako ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a dále jako náměstek policejního prezidenta. Policejním prezidentem se stal v dubnu 2014. Ve funkci vydržel téměř celé pětileté funkční období a stal se tak druhým nejdéle sloužícím policistou v čele Policie ČR. Prvenství drží generál Jiří Kolář.

Tuhý prý začal o svém setrvání ve funkci přemýšlet už loni na podzim. „Ve veřejném prostoru se začaly masivně objevovat informace o tom, že bude tendence vyměnit policejního prezidenta,“ řekl s tím, že po nástupu Jana Hamáčka z ČSSD na ministerstvo vnitra s ním téma začal probírat: „Vnímal jsem, že už v té době vláda činila nějaké kroky k tomu, že se schvaloval návrh na mou pozici velvyslance ČR na Slovensku.“

'Tendence, aby se vymístil'

S Hamáčkem se podle svých slov Tuhý ubezpečil, že „není zájem na tom, aby se vymístil“. „Na druhou stranu jsem vnímal určité neustálé tendence tohoto typu, tak jsem se prostě rozhodl, že chci dokončit mandát. Už se možná cítím i unavený,“ dodal policejní prezident.

„Policejní prezident je funkce, která slouží státu a pracuje se spoustou informací. Stát musí mít pro takové lidi náhradní program. Tady historicky neexistoval, přitom všude ve světě je běžné, že lidé z bezpečnostních sborů odcházejí do různých struktur, kde jim stát umožňuje se dále rozvíjet. Diplomacie se nabízí jako jedna z alternativ,“ říká o svém odchodu do zahraničí.

Policejní prezident Tuhý končí. Hamáček chce nového šéfa policie do prosince Číst článek

Nyní už bývalý policejní prezident se vyjádřil i ke kauze Čapí hnízdo spojenou s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. „Za celou dobu jsem ze strany politiků necítil žádné nestandardní věci, které jsou známé z jiných zemí. A nezaznamenal jsem ovlivňování vyšetřování té kauzy.“ Vyšetřování případu podle Tuhého probíhá tak, jak má.

Předčasný odchod Tuhý vyvracel

Ministr vnitra Hamáček už dříve popřel, že by za odchodem Tuhého stála například kritika reorganizace policie, kdy byly v roce 2016 útvary boje proti korupci a organizovanému zločinu sloučeny pod Národní centrálu proti organizovanému zločinu.

Reorganizaci tehdy kritizoval i nynější premiér Babiš. Podle ministra se ale reorganizace osvědčila. Hamáček doplnil, že s Babišem o změně na postu šéfa policie diskutoval, nic bližšího ale neřekl.

Tuhý již dříve v médiích uvedl, že neplánuje odejít z místa policejního prezidenta předčasně. Mandát mu měl vypršet v dubnu příštího roku. V úterý vysvětlil, že své rozhodnutí urychlil kvůli spekulacím o odchodu, dlouho jej prý zvažoval.

Tuhého zatím nahradí jeho první náměstek Martin Vondrášek. Na místo policejního prezidenta ministr vyhlásí nejprve nabídkové řízení, pokud se do něj vhodný uchazeč nepřihlásí, přijde na řadu řízení výběrové.

Nového šéfa policie by chtěl Hamáček najít do 1. prosince. Podle České televize se mluví jako o možném nástupci Tuhého především o řediteli pardubické krajské policie Janu Švejdarovi.