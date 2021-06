V Nové Praze ve státu Minnesota zažívají tornáda běžně. S lidmi na jižní Moravě soucítí

Tragické následky nejsilnějšího tornáda v české historii zaznamenali až v Nové Praze, malém městě v americkém státě Minnesota, kde žije mnoho potomků českých osadníků. Sami tam tornáda zažívají běžně, proto si velmi dobře umějí představit, co teď prožívají lidé na jihu Moravy, jimž tornádo obrátilo život naruby. OD STÁLÉHO ZPRAVODAJE New Prague (Minnesota) 17:46 29. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fred Simon se o zkáze na Jižní Moravě dověděl ze sociálních sítí od českých přátel a další informace pak aktivně hledal ve zpravodajství. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Fred Simon se o zkáze na jižní Moravě dověděl ze sociálních sítí od českých přátel a další informace pak aktivně hledal ve zpravodajství. Třeba ve vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.

Žije ve městě New Prague, tedy Nové Praze, necelou hodinu cesty od Minneapolisu.

Jeho předci sem přišli před víc než sto lety, ale v Česku má vzdálené příbuzné a přátele, za kterými jezdí.

Tornáda zažívá běžně

„Když jsem ty škody poprvé viděl, měl jsem velké obavy. Moji předci byli z jižních Čech, těm se tornádo naštěstí vyhnulo. Ale s lidmi z oblasti, kterou zasáhlo, opravdu soucítím,“ říká.

Důvod je prostý: tornáda Fred zažívá běžně, v New Prague jsou každoroční záležitostí. Pás, kde je tento jev velmi častý, se táhne od Texasu až sem na sever. Nikdo z místních kvůli zranění při tornádu v poslední době nezemřel, ale škody bývají velké.

Stojíme pod malovanou zděnou bránou, která připomíná původ zdejších obyvatel a na které se třepetá česká vlajka, a Fred Simon ukazuje, které budovy v okolí už tornádo poškodilo.

„Během typického léta máme tak šest varování před tornádem a v některých případech tudy skutečně projde. Sezona obvykle trvá od května do září, ale jedno z nejhorších tornád přišlo už v březnu. To lidi překvapilo, sousedovi to vzalo střechu,“ pochvaluje si americký potomek Čechů Fred Simon infrastrukturu, která na Moravě chyběla, stejně jako zkušenosti.

Systém varování

„Obvykle velmi dobře funguje systém varování – město spustí sirény, je to ve zprávách, dovíme se o blížícím se tornádu s velkým předstihem,“ dodává. Tady v New Prague každý ví, jak a kdy se před tornádem ukrýt do bezpečí.

„Je dobré si co nejrychleji najít úkryt. Tady všichni chodíme do sklepů. Pokud sklep nemáte, tak nejlepší místo je uprostřed domu, kde se případně můžete i něčeho chytit. Třeba vany nebo části potrubí. Ale rozhodně je potřeba zůstat daleko od oken, létajícího skla a podobně. A naopak nepozorovat tornádo venku, kde poletuje suť a další předměty,“ říká Fred.

Sbírky pro Moravu

Američané českého původu už spustili několik dobročinných sbírek a shánějí peníze pro jižní Moravu, kterou tornádo zasáhlo minulý čtvrtek.

Sbírky spustili například ve státech Texas nebo Iowa, kde je tento typ přírodní katastrofy častý. Oficiální sbírku spustilo České a slovenské národní muzeum, které sídlí ve městě Cedar Rapids západně od Chicaga.

Svým návštěvníkům muzeum v Iowě připomíná, že když ho v roce 2008 zničila povodeň, Česko a Slovensko velmi rychle poslaly finanční dary.

Česko pomohlo i před čtyřmi lety po hurikánu Harvey v Texasu, kde jsou teď krajané také aktivní a i tam uspořádali sbírku pro jižní Moravu.

