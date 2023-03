Torpédoborec USS Milius dráždí Čínu. Ta už podruhé uvedla, že ho ‚odehnala‘, USA to opět odmítají

Čínská armáda podruhé za dva dny tvrdí, že „odehnala“ americký torpédoborec, který podle ní nelegálně vplul do vod u Paracelských ostrovů v Jihočínském moři. Spojené státy to znovu popřely a uvedly, že torpédoborec USS Milius jen uplatnil právo svobodné plavby. Informuje o tom agentura Reuters. Peking/Washington 7:31 24. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít torpédoborec USS Milius | Foto: EYEPRESS | Zdroj: Reuters

„Důrazně žádáme USA, aby okamžitě přestaly s takovými provokacemi, jinak ponesou vážné následky nepředvídaných incidentů,“ uvedlo čínské ministerstvo obrany.

„Nezákonné a rozsáhlé námořní nároky (Číny) v Jihočínském moři představují vážnou hrozbu pro svobodu moří,“ kontrovalo americké námořnictvo.

Do prakticky stejného sporu se obě mocnosti dostaly ve čtvrtek, kdy Peking uvedl, že torpédoborec USS Milius nezákonně vnikl do čínských teritoriálních vod, čímž „narušil mír a stabilitu rušné vodní cesty“. Washington reagoval slovy o rutinní operaci v Jihočínském moři a o tom, že USA budou nadále létat, plout a operovat všude tam, kde to mezinárodní právo umožňuje.

Jihočínské moře je jedním ze sporných bodů vztahů mezi Čínou a USA. Washington viní Peking, že jeho územní nároky v těchto vodách jsou nezákonné. Lodě amerického námořnictva tak v posledních letech Jihočínským mořem proplouvají čím dál častěji, aby se USA proti čínským nárokům vymezily.