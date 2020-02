Mučili mě ve ‚sklenici‘, foukali dovnitř kouř z cigaret, říká muž, kvůli němuž narušil Kalousek letový provoz

Podnikatel a byznysmen Alexej Torubarov utekl z Ruska do České republiky kvůli sporu, do kterého byli zapleteni jeho obchodní partneři a příslušníci ruských tajných služeb. Tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) se rozhodl Torubarova vydat zpět do Ruska dříve, než stihly české úřady rozhodnout o tom, zda Torubarovovi udělí azyl, o který v Česku žádal. Blažek tehdy podle Ústavního soudu postupoval protiprávně. Praha 19:02 25. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský podnikatel Alexej Torubarov | Zdroj: Reprofoto ČT24

V Česku Torubarov požádal o azyl v roce 2010, když společně se svojí rodinou uprchl z Ruska. Podnikatele dostala do problémů jeho snaha o koupi nemovitostí ve Volgogradu, když se za účelem podnikání rozhodl navázat kontakt s důstojníkem místní pobočky tajné služby FSB Andrejem Čumanovem.

„To, že se ve svém podnikání spojil s bývalým důstojníkem FSB, není nic mimořádného v ruských podmínkách. Podnikatel, který se chce v Rusku prosadit, nemůže mít jenom talent a dobrý podnikatelský projekt, musí mít styky na těch správných místech,“ vysvětlila České televizi redaktorka Deníku N Petra Procházková.

Torubarov svěřil Čumanovovi své peníze, aby pro něj získal dané nemovitosti. Podnikatel věděl, že o stejné prostory mají zájem i místní mafiáni, proto se rozhodl vyhledat pomoc u Čumanova. Ten ale s penězi záhy uprchl.

Politický případ

Torubarov se po důstojníkovi rozhodl pátrat na vlastní pěst, tehdy podle svých slov objevil celou zločineckou organizaci, do které spadali zaměstnanci FSB nebo policie. „A proto mohu říct o svém případu, že byl i politický, protože přesně po tomhle na mě začal hon,“ tvrdí podnikatel v pořadu Reportéři.

Torubarova nedlouho poté ruská policie obvinila hned ve dvou případech, a to z vydírání Čumanova a z obchodních podvodů. Podle něj byla ale obě obvinění zmanipulovaná. Podnikateli také začaly chodit výhrůžky zabitím, načež se rozhodl z Ruska uprchnout.

V roce 2010 Torubarov v Česku požádal o azyl. Rusko na něj mezi tím vydalo mezinárodní zatykač. O dva roky později byl v Česku zadržen a skončil ve vazbě. Tehdejší ministr spravedlnosti Blažek se rozhodl Torubarova do Ruska vydat, a to i přestože byli další členové Nečasovy vlády proti. S vydáním muže do Ruska nesouhlasili třeba tehdejší ministři zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09) a financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

„Po tom, co jsem to podepsal, docházelo k rozporu mezi mnou, (ministrem zahraničí Karlem) Schwarzenbergem a dalšími členy vlády, že se vydávat podle jejich názoru neměl. Já jsem to bral jako úplně normální případ, ze kterého normální případ posléze ovšem nebyl,“ řekl České televizi Blažek.

Incident na letišti

Když mělo začátkem května 2013 dojít k předání Torubarova na pražském letišti Václava Havla do rukou šestice ruských policistů, nechal tehdejší ministr financí Kalousek před letadlo linkového spoje do Moskvy přistavit cisternu, aby tím poskytl čas českým policistům, kteří měli Torubarova z rukou těch ruských odebrat. Jeden policista skutečně na palubu letadla vstoupil, ale Torubarova se mu z rukou Rusů získat nepodařilo.

„Ruští policisté začali volat na ruský konzulát, ambasádu, volali různým speciálním jednotkám, do Moskvy. Jak jsem pochopil, dostali rozkaz nepouštět mě, ohlásili, že letadlo Aeroflotu už je území Ruska. Všiml jsem si, že jim bylo dovoleno použít zbraně,“ popisoval celou událost Torubarov.

Jakmile se Torubarov dostal zpět do Ruska, byl podle svých slov mučen a trýzněn v takzvané sklenici, což měl být stísněný a málo odvzdušněný prostor, do kterého mu příslušníci ruských bezpečnostních složek vháněli kouř z cigaret. „Bylo to jako sejf, jen tři díry na vzduch. A do nich mi vpouštěli cigaretový kouř. Bylo mi ihned zle, zvedl se mi tlak, začala mi téct krev z nosu, byl to opravdový sadismus,“ popsal celý incident Torubarov.

Tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek ale takové zacházení odmítá. „To, že se s ním zacházelo slušně, je jednoznačné, protože ho z vazby propustili a dodnes žije. Přestože někteří kolegové z vlády mi tehdy říkali, že v Rusku bude zavražděn a podobně. Nic se mu nestalo,“ tvrdí Blažek.

Utekl i podruhé

Když byl poté Torubarov z vazby v Rusku nečekaně propuštěn, rozhodl se znovu pro útěk. V srpnu 2013 sice ruská justice zastavila stíhání v jednom ze dvou případů, u druhého však zvedla sazbu, podnikateli hrozilo místo pěti deset let za mřížemi. Torubarovovy podniky byly v té době převedeny na někoho jiného.

„Přes Bělorusko jsem se dostal na Ukrajinu. Doslova jsem podlézal pod ostnatým drátem hranici s Maďarskem, to bylo opravdu děsivé, mohli mě zabít, zastřelit. Když jsme přelezli hranice, tak mě upozornili, že budeme muset pár kilometrů, třeba pět, běžet po polích. V jednu chvíli přijela maďarská policejní auta a zatkli mě,“ popsal útěk Torubarov.

Azyl, o který podnikatel marně žádal v Česku, nakonec získal v Maďarsku. Po sedmi letech se tak mohl Torubarov vrátit do Prahy za svojí rodinou.

Případ, kvůli kterému z Ruska prchal podruhé, mezitím v řešení ruské justice vyšuměl. „Rozmlžilo se to a přestalo se to vyšetřovat. Pokud by se opravdu něčeho dopustil a bylo to na odsouzení a zavření, tak už by dnes v ruském kriminálu seděl,“ uzavírá Procházková z Deníku N.