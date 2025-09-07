Tragické havárii lanovky v Lisabonu přecházelo odpojení lana. Žlutý vůz poté nezastavily brzdy

Středeční havárii lanovky v Lisabonu, při níž zahynulo 16 lidí, podle prvních zjištění předcházelo odpojení lana mezi dvěma vozy, oznámil v sobotu večer portugalský úřad pro vyšetřování leteckých a železničních nehod. Napsala o tom agentura AFP. Proč žlutý vůz, od kterého se uvolnilo lano, nezastavily brzdy, není zatím známo, poznamenala agentura DPA.

Vůz lanovky Elevador da Glória ve středu v 18.15 místního času vykolejil, zřítil se po strmé ulici, načež se převrátil a narazil do budovy.

„Při plánované vizuální kontrole provedené ráno v den nehody nebyla na laně zjištěna žádná závada," doplnil portugalský úřad pro vyšetřování leteckých a železničních nehod.

Jedna z nejznámějších turistických atrakcí Lisabonu se ve středu večer během několika vteřin proměnila ve smrtící past. Vůz lanovky Elevador da Glória ve středu v 18.15 místního času (19.15 SELČ) vykolejil, zřítil se po strmé ulici, načež se převrátil a narazil do budovy.

Společnost Carris, která je zodpovědná za provoz lanovky, ujistila, že byla provedena veškerá předepsaná údržba. Připomněla, že generální kontrola je prováděna každé čtyři roky a naposledy se uskutečnila v roce 2022, zatímco pravidelná rozsáhlejší údržba bývá jednou za dva roky a naposledy byla provedena letos. Podle společnosti jsou také pravidelně dodržovány měsíční, týdenní i denní kontroly.

Linka lanovky Glória, která zahájila provoz v roce 1885, spojuje centrum Lisabonu v blízkosti náměstí Restauradores se čtvrtí Bairro Alto, která je známá rušným nočním životem.

