Transfuzní stanice v Las Vegas nezvládají nápor dárců. Lidé také nabízejí jídlo nebo dopravu zdarma

Dean se přihlásil jako dobrovolník a v centru pro dárce krve na západě města má za úkol pouštět lidi dovnitř tak, jak jsou zapsaní v pořadníku. Anebo je posílat domů, pokud v něm zapsaní nejsou. Je to potřeba, protože i skoro týden po masovém krveprolití se stále hlásí noví zájemci o pomoc a stanice s patnácti odběrovými místy nestíhá.

„Reakce lasvegaských obyvatel byla ohromná. V pondělí ráno, jen několik hodin po útoku, se nám tu začala tvořit fronta už v půl třetí ráno. Naši zaměstnanci dorazili asi ve čtyři a jeli nadoraz celý den, skončili až někdy v deset hodin večer a jenom naše centrum ten den přijalo krev od 670 dárců. Teď už jsou to téměř dva tisíce, z toho skoro polovina lidí darovala krev vůbec poprvé,“ říká uprostřed odběrového mumraje Julie Scottová z managementu krevní kliniky.

Den po tragické noci z 1. na 2. října se na parkovišti před budovou tvořily až šestihodinové fronty. „Hřálo u srdce vidět po tak drastické tragédii tolik lidí, kteří chtěli okamžitě pomáhat. Třeba můj kamarád má restauraci a 24 hodin vařil zadarmo. Já jsem se vypravil sem, abych daroval krev, a měl jsem štěstí, protože jsem přišel na řadu už za pět hodin,“ popisuje Radiožurnálu pan Joseph.

Na rozdíl od Josepha se na jiné v pondělí nedostalo, a tak Josh trpělivě sedí na židličce mezi vchodem a pojízdným stánkem Armády spásy, která tu zdarma podává občerstvení. Čeká, až na něj podle seznamu přijde řada.

„Moje první myšlenka byla pomáhat rozvážet lidi z místa neštěstí do hotelů, protože to je má profese. Pak jsem si uvědomil, že bych taky mohl darovat krev, ale tady už bylo tolik lidí, že to nemělo smysl, tak jsem se zapsal a teď se vrátil,“ vypráví Josh.

Volné termíny na konci listopadu

Ti, kteří přicházejí jen tak na slepo, bez objednání, mají smůlu. Dean jim radí, aby zkusili přijít druhý den v sedm hodin ráno, anebo se zapsali do pořadníku, kde jsou ale volné termíny až na přelomu listopadu a prosince.

„Tenhle týden jsme se neohlíželi na pracovní dobu a přijímali tolik dárců, kolik jen bylo možné. Postupně se ale dostáváme do zaběhlých kolejí, kdežto té štědrosti a zájemců o dárcovství je pořád hodně, takže je musíme upozorňovat, aby si domluvili termín, protože jinak se jim nejspíš stane, že je nebudeme moci obsloužit. Říkáme jim, aby byli trpěliví, ale aby přišli, protože krev bude potřeba pořád,“ popisuje Julie Scottová.

Jenom snad už ne za tak tragických okolností, které tu Julie Scottová a ostatní lidé zažili před necelým týdnem.

Na vlně solidarity se ovšem snaží vydělat i podvodníci. Radnice proto varuje lidi, aby si prověřovali, kam posílají své peněžní dary. Vyrojilo se totiž několik falešných charit a účtů, které se snaží přiživit na vraždě 58 lidí.