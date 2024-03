Jedná se o nejstarší skupinu transgender osob na světě. Zmiňují se o nich hinduistické náboženské texty datované až 400 let před naším letopočtem. V indické společnosti jsou označované jako osoby třetího pohlaví. Nejsou ani mužem, ani ženou.

Hidžry, které by v Česku pravděpodobně byly označené jako transgender osoby, mají v Indii historicky důležitou společenskou roli. Dnes jsou však jednou z nejvíce zranitelných skupin indické společnosti. Čelí diskriminaci a násilí.

Jsou to lidé, kteří se narodili jako muži, ale touží po životě v ženském těle, nebo lidé, kteří se narodili jako intersexuálové (tedy s fyzickými, hormonálními, genetickými prvky, které nejsou ani zcela ženské ani zcela mužské). Hidžry spojuje ženské oblečení, komunitní soužití a touha po odstranění mužských genitálií.

Podotýká však, že jedna věc je, co je napsané na papíře, a druhá je realita, která ne vždy odráží současnou legislativu.

„V posledních letech prošlo několik zákonů, které mimo jiné zbavily hidžry trestní odpovědnosti za sex s mužem. Indická vláda se dokonce zavázala jejich práva více chránit a jsou předepsány kvóty na státních pracovních místech,“ líčí český dokumentarista Lukáš Houdek, který životní příběhy indických hidžer sleduje už dvanáct let a Indii pravidelně navštěvuje.

To je i případ prominentní hidžár aktivistky, Abhiny Aher, z indické Bombaje. Přestože dnes spolupracuje s řadou mezinárodních organizací a indickým ministerstvem zdravotnictví, sama zažila, jak vypadá život na okraji společnosti.

„Spolužáci na základce mi nacpali dřevěné pravítko do řitního otvoru. Několik hodin jsem krvácela a dva týdny jsem nemohla do školy. Plakala jsem, ale mámě jsem to nikdy neřekla, protože kvůli mně už trpěla dost,“ popisuje Aher.

Od malička vzhlížela k matce, chtěla být tanečnicí jako ona. „Moje máma to však nechtěla, popírala, že jsem žena. Říkávala mi, že kluci netancují, že bych se měla vzdělat, jít pracovat pro stát a založit rodinu,“ vzpomíná Aher.

Sexuální práce

Ani ona se nevyhnula sexuální práci, která zaměstnává četnou část populace hidžer. „Sexuální prací jsem se živila tři roky, někdy jsem měla i jedenáct klientů za večer. Znásilňovali nás, nepoužívali ochranu a do toho po nás neustále šla policie. Byly to těžké roky,“ vzpomíná.

Z vlastní zkušenosti sociální pracovnice odhaduje, že sexuálními službami se živí kolem 80 procent indické populace hidžer. To potvrzuje i studie z roku 2023, podle které si hidžry vydělávají sexuální prací na operace změny pohlaví.