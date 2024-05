‚Trénuj s armádou.‘ Poláci pořádají cvičení pro civilisty, učí je obsluze zbraní i práci s mapou

Je okolo poledne a slunce pálí na hlavy několika dobrovolníků, kteří v areálu 9. brigády teritoriální obrany ve Zgierzy sestoupili do cvičného zákopu, odkud si zkusí hod granátem na jeden z plechových terčů asi patnáct metrů před nimi.

Jsou na prvním z celkem 12 stanovišť, kde si pod vedením teritoriální obrany můžou vyzkoušet různé dovednosti, které vojáci obvykle dennodenně cvičí.

„Hostíme tu celkem 170 dobrovolníků, kteří se zapojili do toho programu ministerstva národní obrany. Je to už pátý ročník akce Trénuj s armádou. Účastníkům je od šestnácti do šedesáti let a jak je vidět na našich jednotlivých stanovištích, zájem je velký napříč generacemi, ročníky. Máme tu školní mládež, studenty, lidi, co už chodí do práce, no a nejstarším účastníkům je šedesát,“ vypráví velitel 9. lodžské brigády Teritoriální obrany ve Zgierzy plukovník Sławomir Miazga.

Oproti loňskému roku navýšili kapacitu cvičení o dvacet míst na 170. I tak ale museli registrace ukončit už dva týdny po jejich spuštění a znovu se na všechny nedostalo.

„Na našem stanovišti účastníky seznamujeme s obsluhou pušky MSBS Grot 5.56 NATO. Můžou si vyzkoušet rozložit zbraň na základní části, znovu ji složit, ale taky jak je těžké takovou zbraň vyčistit,“ popisuje vojín Paweł Krężelewski stanoviště, které se skládá z několika stolků, na kterých leží několik pušek.

„Na dalším stanovišti se budou učit, jak správně nabít, vystřelit, jak s ní manipulovat v klidu i při akci. Nebo jak se chovat, když nastane problém, třeba se zbraň zasekne, nebo střelec vyprázdní zásobník,“ dodává Krężelewski.

Na následném stanovišti skutečně zrovna skupina asi 15 lidí cvičí, co dělat, když mají problém. Ještě před chvílí nacvičovali, jak si se zbraní v pohotovosti kleknout, ale i lehnout. A že například vleže mají mít jednak nohy mírně od sebe, ale hlavně mají položit paty na zem, aby je do nich nepřítel nestřelil.

„To bylo dnes jedno z nejtěžších cvičení. Hodně úkolů a povelů v krátkém čase,“ říká Sebastian Żymudziński z Lodzi, jeden z účastníků školení. „Jsem tu se synem. Syn je totiž fanouškem armády, no a jak se naskytla příležitost, že by viděl její práci z druhé strany, tak jsem šel s ním. Nikdy jsem v armádě nebyl, nebyl jsem na vojně, která dřív byla povinná, tak mě to zajímalo, jak to vypadá. Samozřejmě, v rozhodnutí přijít hrálo roli i to, co se děje na východě na Ukrajině.“

A akci si pochvaluje i paní Marzena z Lodzi, kterou nemotivovala k účasti situace za hranicemi, ale spíš chuť udělat něco pro sebe. „Já už chtěla přijít loni, ale moc dlouho jsem otálela. Letos už jsem se odhodlala a mám radost, že je to užitečné strávení soboty. Bavil mě hod granátem, ale každá zastávka pro mě znamenala úplně nové dovednosti a občas je to oživení si starého. Třeba páce navigace s mapou. To jsme se kdysi učili ve škole, ale člověk už to zapomněl.“

Akce „Trénuj s armádou“ se loni zúčastnilo zhruba 23 tisíc civilistů. Letos vojáci čekají ještě vyšší účast. Je to jedna z mála možností, jak lidem přiblížit každodenní práci nejen teritoriální obrany, ale třeba taky vojenských mediků, tankistů, námořníků nebo pracovníků letecké základny.

Některé účastníky to může nakonec i přivést do řad polské armády. „Už jsme tu měli pár lidí, kteří se ptali, kde se můžou přihlásit, jaké musí splnit podmínky a za jakých podmínek budou v armádě sloužit,“ dodává vojín Paweł Krężelewski.