Tři hodiny demonstrace síly a tři roky neúspěšné války, říká k ruské vojenské přehlídce odborník Baar

Rusko slaví 80. výročí vítězství v druhé světové válce. Na Rudém náměstí v Moskvě uspořádalo vojenskou přehlídku. Ruský lídr Vladimir Putin jí přihlížel se zhruba třiceti spřátelenými státníky. „V Rusku je překrucování dějin dlouhodobé. Putin si vítězství ve druhé světové válce přivlastnil a udělal z něj kult ruského šovinismu a imperialismu,“ řekl Vladimír Baar z katedry sociální geografie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Rozhovor Praha/Moskva 15:00 9. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojenské přehlídky v Moskvě k výročí 80 let od konce druhé světové války se účastní ruská armády a vojska zahraničních spojenců Ruska | Foto: Alexander Vilf | Zdroj: RIA Novosti via Reuters

Ruský vůdce Vladimir Putin zdůraznil, že Rusko nikdy nebude souhlasit s pokusy překrucovat historii. „Bylo a bude nezničitelnou bariérou nacismu, rusofobie a antisemitismu a pravda a spravedlnost jsou na naší straně,“ řekl Putin. Jak se tato slova poslouchají?

V Rusku je překrucování dějin dlouhodobé. Putin si vítězství ve druhé světové válce přivlastnil a v podstatě z něj udělal kult ruského šovinismu a imperialismu. Zpochybňuje víceméně zásluhy ostatních zemí.

Putin je naštvaný, protože evidentně nemohl oznámit úspěch na frontě na Ukrajině, takže celá ta přehlídka je demonstrace síly, která má ukázat, že je odhodlaný a že ve válce bude pokračovat za jakoukoliv cenu. Má tím způsobem odradit evropské země od toho, aby vydávaly více na svoji obranu. Chce, aby se raději smířili s Ruskem.

Využívá u toho, je to takové škaredé slovo, chcimírů, kteří útočí na vlády, aby v podstatě uzavřeli takovou dohodu, která nebude podporovat Ukrajinu.

‚Žádné velké úspěchy‘

Myslíte si, že Kreml přece jen nemá nějaký důvod k oslavám? Říkali jsme, že na té přehlídce byla spousta novější techniky a vojáků. To je samozřejmě jeden výsek té reality. Na druhou stranu, situace na vojně je taková, že přece jenom Rusko trochu postupuje. V Bílém domě navíc americký prezident, který je, zdá se, zatím poměrně vstřícný vůči Kremlu.

Kdybych to srovnal – tři hodiny demonstrace síly a více než tři roky svým způsobem neúspěšné války, protože Rusko drží v podstatě pouze to, co obsadilo během těch bleskových dnů, kdy byla Ukrajina překvapena.

Značnou část muselo Rusko vyklidit, a to na severu a potom bylo zatlačeno na Dněpr. Od té doby získává za měsíc nějakých sto kilometrů čtverečních.

To nejsou žádné velké úspěchy, stojí to Rusko obrovské peníze a více či méně likviduje svoji ekonomiku, kterou Rusko přestavělo na válečnou ekonomiku. To velmi citelně oslabuje civilní sektor. V tomto směru se dá říct, že je to v podstatě pompézní oslava nějaké síly, která ale v reálu není zase tak silná.

Ostatně i to, že Putin říká, že přijelo plno státníků. Ázerbajdžánský prezident to odvolal na poslední chvíli, takže jich je tam 26.

Když se podíváme na země, jako je Kuba, Venezuela, Zimbabwe, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Myanmar, Laos, všechno jsou to autokratické režimy. Nikoho nepřekvapuje, že jejich lídři přijeli, ale nepřijeli lídři z většiny zemí Latinské Ameriky, ani z Afriky.

Znamená to, že se Rusku nedaří dostat z mezinárodní izolace?

Jestli je vymanění z izolace to, že má sympatizanty mezi zeměmi, které jsou v izolaci, tak jsou to ti, kteří se izolují. Ty středoasijské země samozřejmě v izolaci nejsou, ale svým způsobem jsou svázány s Ruskem, takže tam své představitele poslali.

Výjimkou není Mongolsko, které patří k zemím, které úspěšně budují demokratický systém, ale pro jistotu tam poslali vyslance. Ze zemí BRICS je tam Egypt, který vstoupil nedávno, takže trochu překvapuje, že prezident Sísí přijel.

Není tam ale ani jeden představitel žádného arabského státu, když tedy pominu představitele Palestiny Abbás, který přijel.