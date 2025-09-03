Tři mrtvé a desítky zraněných si vyžádala nehoda lisabonské lanovky Glória. Příčina není zatím jasná
Nehoda lanovky Glória v portugalském Lisabonu si ve středu vyžádala nejméně tři mrtvé a zhruba 20 zraněných, uvedla CNN Portugal s odkazem na policii. Lanovka, která patří mezi oblíbené turistické atrakce, vykolejila a následně havarovala. Několik lidí v ní zůstalo zaklíněno. Na místě je záchranná služba, policie a hasiči. Příčina nehody je zatím nejasná.
Tři ze zraněných jsou v kritickém stavu, byli převezeni do nemocnice São José.
Snímky z místa zachycují vykolejenou a zničenou žlutou lanovku v kopci mezi domy. Podle webu civilní ochrany je na místě 56 záchranářů, kterým pomáhá 19 pozemních vozidel. Podle CNN Portugal je kapacita lanovky zhruba 40 lidí.
Lanovka Glória je jednou z ikon Lisabonu a hojně ji vyhledávají turisté. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake sdělil, že ministerstvo v tuto chvíli nemá informace, že by mezi zraněnými byli čeští občané. „Naše ambasáda je v kontaktu s místními úřady,“ dodal.
Připravujeme podrobnosti.