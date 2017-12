Třicetimilionový střet zájmů polského premiéra. Morawiecki pod tlakem rozprodá akcie

Nový polský premiér a zároveň ministr financí a rozvoje Mateusz Morawiecki ze strany Právo a spravedlnost ustoupí politickému tlaku a prodá akcie banky BZ WBK v hodnotě v přepočtu zhruba 30 milionů korun. Na možný střet zájmů Mowieckého po jeho nástupu do funkce předsedy vlády upozornila neparlamentní levicová strana Razem. O tom, že premiér akcie jedné z největších bank v Polsku prodá, napsal deník Rzeczpospolita. Varšava 13:30 14. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polský premiér Mateusz Morawiecki | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Mateusz Morawiecki osm let řídil druhou největší banku v Polsku BZ WBK a často opakuje, že do politiky vstoupil, protože peněz už si v životě vydělal dost. Teď se zbaví 13 711 akcí banky.

Ustoupí tak politickému tlaku kvůli možnému střetu zájmů. Morawiecki je totiž kromě předsedy vlády také ministrem financí a ministrem rozvoje a do jeho kompetencí spadá regulace bankovního trhu. Žádný zákon ale Morawieckému neukládá, aby se akcií zbavil.

Debata o jeho možném konfliktu zájmů se vrátila s jeho nástupem do funkce premiéra, ministrem rozvoje je ale Morawiecki už od podzimu 2015, v září 2016 se navíc stal ministrem financí. Obě tyto funkce si zatím ponechal i po nástupu do čela staronového kabinetu.

Kdo je Mateusz Morawiecki? 2007: Stal se ředitelem BZ WBK, druhé největší banky v Polsku. Má pověst dobrého manažera a ekonoma. S bankou je spojený od roku 1998.

2010: Spolupracuje s vládou Donalda Tuska, kterou tvoří koalice Občanské platformy a Polské lidové strany. Stal se členem Hospodářské rady, kterou vede premiér.

2015: Po podzimních volbách 2015, ve kterých nekandidoval, Morawiecki odešel z vedení banky BZ WBK a stal se vicepremiérem a ministrem pro místní rozvoj ve vládě premiérky Beaty Szydłové.

únor 2016: Vláda spouští „Plán Mowieckého“ na modernizaci státu a hospodářství. Spočívá mimo jiné v reindustrializaci, inovativních firmách, silném exportu, ekonomické diplomacii a elektronizaci administrace.

září 2016: V rámci rekonstrukce vlády se v září 2016 stal navíc ministrem financí.

prosinec 2017: Morawiecki se stal premiérem, nahradil ve funkci Beatu Szydłovou.

Hodnota tisíců akcií se v současnosti odhaduje v přepočtu přes 30 milionů korun. Jen z dividend loni Morawiecki získal v přepočtu téměř milion korun. Ten teď novopečený premiér daruje charitě.

„V brzké době premiér zveřejní seznam charitativních institucí, kterým daruje hmotné dary nebo peněžní prostředky,“ citoval deník Rzeczpospolita Stanisława Krakowského z ministerstva rozvoje, kterému Morawiecki šéfuje.

Na Morawieckého jmění s jeho nástupem do čela vlády upozornila menší levicová neparlamentní strana Razem. „Morawiecki zkoušel předstírat, že takové téma neexistuje,“ píše se v prohlášení strany. „Rozhodnutí o prodeji je dobré - je jen škoda, že k jejímu vynucení byla potřebná mediální smršť,“ dodala strana.

Staronová vláda

Premiér Morawiecki ve funkci nahradil premiérku Beatu Szydłovou minulý pátek. Prezident jeho vládu jmenoval v pondělí, už v úterý pak s přehledem získala důvěru Sejmu, kterému dominuje vládnoucí strana Práva a spravedlnosti v čele s předsedou Jarosławem Kaczyńským.

Personální složení vlády zůstalo totožné se obsazením kabinetu Szydłové, který vládl od listopadu 2015. Sama Szydłová se ve vládě Morawieckého stala vicepremiérkou bez portfeje. Větší personální změny se očekávají v lednu příštího roku.

Polský prezident Andrej Duda jmenoval 11. prosince 2017 vládu premiéra Mateusze Morawieckého | Foto: Sławomir Kamiński | Zdroj: Reuters

Jaký chce být Morawiecki premiér?

V rozhovoru pro konzervativní týden Gazeta Polska Morawiecki vyjmenoval své silné stránky: antikomunismu, vlastenectví, vzdělání, pracovní zkušenosti a řídící schopnosti. „Ve věci reformy soudnictví mám radikálnější názory než nejeden poslanec našeho klubu,“ uvedl premiér.

Napodruhé a ve stínu změny premiéra. Polští poslanci schválili kritizované reformy soudnictví Číst článek

Morawiecki se chce se svou vládou zaměřit na polské hospodářství. „Bez posílení patriotismu nebudeme schopní budovat silné hospodářství,“ řekl v rozhovoru.

Jeho cílem je i zvyšování životního standardu Poláků a polských rodin, které má být spojené s „bezpečností - vnitřní i vnější. To je náš největší cíl. To, aby v perspektivě 10-15 let obyčejná polská rodina měla na to, na co má průměrná rodina ze Západu - španělská, francouzská nebo italská“.

Ve vztahu k Evropské unii chce Morawiecki otevření nového dialogu s Bruselem. „Totéž chceme od Bruselu. Méně emocí a ideologie a více racionality a opravdového dialogu.“

Už v pátek premiér v katolické televizi Trwam uvedl, že jeho snem je „znovu pokřesťanštit Evropu“.